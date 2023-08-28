عدو الأمس صديق اليوم الجزء الثاني .. صورة تقرب أسطورة ريال مدريد من مزاملة ميسي في إنتر ميامي!

أحمد الغنام
Lionel Messi Inter Miami 2023Getty Images
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ميسي قد يكون على موعد لمزاملة أسطورة جديدة من أساطير ريال مدريد..

يبدو أن الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد، والمالك المشارك في نادي إنرت ميامي الأمريكي، لن يكتفي بالنجوم الذين ضمهم الفريق خلال صيف 2023، والذين يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسهم، ويستهدف التعاقد مع نجوم آخرين.

إنتر ميامي تمكن خلال صيف 2023 من ضم ميسي، إلى جانب زميليه السابقين في برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، ليتسبب الثلاثي في تطور ملحوظ في أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة، والتتويج بلقب كأس الدوريات الأمريكية 2023.

بيكهام، الذي سبق له اللعب في ريال مدريد الإسباني، يبدو أنه يتطلع إلى ضم أحد أساطير الملكي في صيف العام المقبل، وتحديدًا الكرواتي لوكا مودريتش.

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حساب "Madrid Xtra" عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي نشر صورة جمعت بين مودريتش وبيكهام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهما يستمتعان بالأجواء على أحد الشواطئ في كرواتيا.

المباريات التالية

وربما يحاول بيكهام استغلال وضعية مودريتش المعقدة مع ريال مدريد في بداية الموسم الحالي، خاصة وأنه جلس على مقاعد البدلاء في أول ثلاث مباريات رسمية في موسم 2023-2024، ليحاول إقناعه بارتداء ألوان إنتر ميامي.

ومع انتهاء عقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف 2024، فإن وصول الكرواتي إلى إنتر ميامي، إذا ما حدث، سيكون بالمجان، كما حدث تمامًا مع ميسي وبوسكيتس وألبا.

يذكر أن ميسي سبق له مزاملة سيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد لمدة موسمين في باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وحتى رحيل الثنائي عن "حديقة الأمراء"، ليتحولا إلى صديقين بعدما كانت العداوة هي السمة السائدة بينهما.

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