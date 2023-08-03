عدوى تشافي تنتشر .. كريستيانو رونالدو "العشبي" يبرر مستوى النصر السيئ

كريستيانو رونالدو يقلد تشافي هيرنانديز!

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برر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، مستوى فريقه السيئ، أمام الزمالك المصري، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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النصر تعادل (1-1) بصعوبة، مع نادي الزمالك؛ ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، كـ"وصيف" للمجموعة الثالثة، خلف الشباب السعودي "المتصدر".

وقال رونالدو في تصريحات مع فضائية "SSC الرياضية"، بعد المباراة: "عشب الملعب سيئ.. ومن الصعب تقديم مستوى فني جيد، في مثل هذه الحالة".

وأشاد الأسطورة البرتغالية، بمستوى نادي الزمالك، مؤكدًا على أنه فريق صعب ومنظم؛ حيث قام بإغلاق جميع المساحات، على نجوم الفريق النصراوي.

وطمأن كريستيانو رونالدو، جماهير نادي النصر، بأن الفريق سيظهر بشكل أفضل بكثير، خلال الفترة القادمة؛ خاصة بعد انسجام العناصر الجديدة والقديمة معًا.

المثير في الأمر.. أن رونالدو بهذه التصريحات، قد سار على خطى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، الذي دائمًا ما يتحدث عن عشب الملاعب، بدرجة جعلت البعض يطلق عليه في الوطن العربي لقب "العشبي".

جدير بالذكر أن العلاقة بين كريستياتو وتشافي، غير جيدة على الإطلاق؛ وذلك بسبب تصريحات مدرب برشلونة المستمرة، عن تفضيله الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على نجم النصر الحالي.

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