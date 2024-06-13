عدوى الإصابات تنتشر في هولندا .. كومان يستدعي "هدف الكبار" لإنقاذ هجوم الطواحين!

اللاعب كان يقضي إجازته الصيفية

حالة من النحس المتواصل، يعيشها المنتخب الهولندي تحت قيادة رونالد كومان قبل انطلاق بطولة يورو 2024، باستبعاد لاعب جديد من صفوف الفريق.

كومان سبق أن فقد فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة بسبب الإصابة، والآن جاء الدور على بريان بروبي مهاجم أياكس أمستردام، والذي تأكد غيابه عن قائمة الطواحين المتواجدة في هولندا.

الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن كومان قرر استدعاء جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا المتألق، ليقوم اللاعب بقطع إجازته الصيفية، من أجل تعويض العجز الذي سيتركه بروبي بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

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ويعتبر زيركزي من الخيارات المنطقية لكومان، بسبب مستواه المبهر مع بولونيا وتسجيله 12 هدفًا وصناعة 7 في 37 مباراة بكل البطولات الموسم الحالي، وهو الأمر الذي جعله يرتبط للعديد من الأندية الكبرى مثل ميلان ويوفنتوس وآرسنال ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن هولندا تقع في المجموعة الرابعة باليورو، وتلعب أمام كل من بولندا والنمسا وفرنسا.