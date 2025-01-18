جدل كبير بشأن انتقال النجم المصري للدوري السعودي..

تسيطر مفاوضات نادي الهلال مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الإعلام الرياضي السعودي، حيث يسعى الجميع للفوز في سباق المعلومات بشأن هذه الصفقة الضخمة "المُحتملة".

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صلاح (32 عامًا)، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2025؛ صرح بأن رحيله عن الريدز أقرب من بقائه، بسبب عدم وجود أي تقدم في المفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي من أجل التجديد.

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وبعد هذه التصريحات، تزايدت الأنباء بشأن موافقة الفرعون المصري على الانتقال إلى الهلال؛ وهي التكهنات التي أشعلها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عندما نشر صورة "مصممة" للاعب، بقميص الزعيم.

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وفي هذا السياق، أعاد الإعلامي السعودي عدنان جستنيه نشر تغريدة للمذيعة المصرية مي حلمي، تحدثت خلالها عن عدم صحة الأنباء بشأن انتقال صلاح إلى الهلال، مؤكدة أن النجم المصري يتمسك بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق جستنيه في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "على ذمة الزميلة مي حلمي، نعم لن يأتي في الفترة الشتوية، لكن الزميلين أحمد العجلان ومحمد الشيخ أكد كل منهما صوت وصورة التعاقد معه في الفترة الصيفية، فهل يظل موقفك من معلومة الزميلين نفس الشيء، لن يأتي؟".

وكان الإعلامي السعودي أحمد العجلان، قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن المفاوضات بين فهد بن نافل رئيس الهلال ومحمد صلاح ووكيله تسير بشكل جيد للغاية؛ حيث أعطى النجم المصري موافقته للانتقال إلى الزعيم، بشرط عدم تقديم ليفربول عرض مرضٍ له.