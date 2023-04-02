عدنان جستنيه يُفجر مفاجأة كبرى حول النجوم القادمين للدوري السعودي

أندية الدوري السعودي ارتبطت بالعديد من النجوم الكبار

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يُتابع الجمهور السعودي بشغف وترقب كبير أخبار المفاوضات بين الأندية السعودية والنجوم الكبيرة الناشطة في الدوريات الأوروبية، خاصة بعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو ووعد المسؤولين بدعم جميع الأندية لإبرام مثل تلك الصفقات الكبرى.

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ويدور الحديث يوميًا في الإعلام السعودي والأوروبي حول مفاوضات مع أسماء مثل كريم بنزيما وتوني كروس وويلفريد زاها وليونيل ميسي لكن الناقد الرياضي المخضرم عدنان جستنيه فجر مفاجأة كبرى حين أكد عبر تويتر أن كل تلك الأخبار ليست صحيحة ومجرد هرج ومرج.

وأضاف "كل ما يُذكر وينشر حول أسماء نجوم عالميين سوف يلعبون للنادي الفلاني وقد تم المفاوضات معهم معلومات لا أساس لها من الصحة".

تابع "هذا الملف سُحبت منه ورقة واحدة أما بقية الأوراق مازالت تحت الدراسة حتى الآن. كل ما نشر هرج ومرج وعملية شو في شو".

يُشار إلى أن النصر وقع مع رونالدو عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا، ويُقال أن ميسي سينضم للهلال مقابل حصوله على الراتب الأعلى في تاريخ كرة القدم والذي قد يتجاوز الـ350 مليون يورو.

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