عدم طرد بروزوفيتش ورفض ركلتي جزاء للنصر؟ .. خبير تحكيمي يعطي كلمته في قرارات حكم كلاسيكو الاتحاد

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في كلاسيكو الاتحاد والنصر..

كشف الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني، عن رأيه إزاء قرارات الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، الذي أدار مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وانتزع الاتحاد فوزًا مثيرًا على النصر بنتيجة (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، حيث تقدم كريم بنزيما للعميد، ثم تعادل كريستيانو رونالدو للعالمي سريعًا، قبل أن يحسم ستيفن بيرجفاين هدف الانتصار في الدقيقة 90+1.

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وقال القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، إن قرار الحكم بعدم احتساب ركلتي جزاء للنصر في الدقيقتين 71 و81، كان صحيحًا؛ موضحًا أن اللقطة الأولى، شهدت قيام لاعب النصر بركل الكرة، ثم التوجه إلى لاعب الاتحاد الذي كان في وضع سقوط، ثم سقط على الأرض، أما اللقطة الثانية، التي شهدت سقوط المدافع سيماكان، فلا توجد جزائية، والسبب وجود تنافس على الكرة، وتلاحم عرضي على مستوى القدم، مع المدافع عبد الإله العمري.

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وحول لاعب وسط النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والذي لاقى مطالبات بطرده في الكلاسيكو، فقد أكد القحطاني، أن بروزوفيتش كان يستحق بطاقة صفراء في الدقيقة 24، وقرار الحكم كان صائبًا بعدم الحاجة لطرده، حيث تدخل اللاعب بتهور، والقدم كانت في حالة انزلاق على الأرض، ولم ترتفع إلى قدم لاعب الاتحاد.

أما عن الدقيقة 76، التي شهدت تصادمًا بين بروزوفيتش ودانيلو بيريرا، فإن التصادم كان عفويًا، ومدافع الاتحاد اتجه برأسه إلى لاعب النصر، ولا يستحق بطاقة صفراء ثانية.

في المقابل، أكد القحطاني أن الحكم تيلو كان يُفترض أن يشهر بطاقة صفراء لكل من سلطان الغنام وستيفن بيرجفاين، ثنائي النصر والاتحاد، ولم يوفق في عدم إنذارهما.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 36 نقطة من 13 مباراة، ليحافظ على صدارة دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة، في المركز الرابع.