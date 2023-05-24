فيديو| عدم توفيق أم تلميحات بالتلاعب؟ .. "تصرفات غريبة من نجوم الشباب أمام النصر"

أحمد فرهود
Talisca Nassr Shabab 2023Al Shabab Twitter
النصرالشبابمتعب الحربيدوري روشن السعودي

تغريدة تثير الجدل عن ديربي النصر والشباب

على غرار ما يحدث طوال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، من تلميحات بـ"التلاعب" و"التفويت"، أثير جدل كبير بعد ديربي النصر والشباب.

النصر حوّل تأخره بهدفين مقابل لا شيء، إلى الفوز على الشباب (3-2)، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري؛ ليرفع رصيده إلى النقطة 63، بفارق 3 نقاط فقط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

وكتب الإعلامي الرياضي محمد العميري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في كرة القدم، وبالذات في المباريات المصيرية، يقوم بعض اللاعبين بتصرفات غريبة، تثير التساؤلات".

وأشار العميري، إلى ظهور متعب الحربي، ظهير أيسر نادي الشباب، بمستوى غريب في لقطة الهدف الثاني للنصر؛ قائلًا: "لم يوفق في التغطية والمساندة، وحتى محاولة قطع الكرة".

وأضاف الإعلامي الرياضي في تغريدته المثيرة للجدل: "زاد الأمر سوءًا، بوضعية كامل خط دفاع نادي الشباب، حتى تسجيل الهدف النصراوي!!"؛ الأمر الذي اعتبره البعض تلميحات بالتلاعب.

لكن، البعض الآخر أكد على استحالت تفويت نجوم نادي الشباب للنصر؛ خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين قلعة العالمية، وإدارة الليث برئاسة خالد البلطان.

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