لعدم تكرار غلطة ليونيل ميسي .. "مفاوضات سرية بين الهلال وكيليان مبابي؟"

حقيقية أم كذبة تاريخية.. هل يتفاوض الهلال مع كيليان مبابي فعلًا؟!

خبر لا يُمكن أن يصدقه عقل، ولكن هذا ما يتم تداوله حاليًا بين الجماهير الهلالية، وعشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية.

هذا الخبر؛ هو تفاوض الهلال، مع النجم الدولي الكبير كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

مبابي الكاميروني الأصل والفرنسي الجنسية، البالغ من العمر 24 سنة فقط، أعلن رفضه تجديد عقده مع الفريق الباريسي، والذي ينتهي في صيف 2024؛ وسط تأكيدات على اتفاقه مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

لكن.. الإعلامي الرياضي تركي الحربي، ألمح إلى مفاوضات سرية بين الهلال واللاعب؛ من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم.

وكتب الحربي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يعتقدون أن التعتيم على مفاوضات مبابي، لن يكرر غلطة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن أخبار التفاوض مع الساحر البرازيلي نيمار والنجم المصري محمد صلاح، غير صحيحة على الإطلاق، والهدف منها التعتيم على صفقة كيليان مبابي.

وأضاف: "الكل شايف.. بدأ الحديث عن مبالغ فلكية؛ لنقل اللاعب الفرنسي، مع ثبوت تغيّر كلامه، من تغريدة السعادة في باريس، إلى الرغبة في الانتقال".

وشدد تركي الحربي، على أن مبابي، اشترط الحصول على مقابل مالي تاريخي، مع فريقه الجديد؛ في إشارة إلى إمكانية توفير الهلال والمملكة العربية السعودية، هذا الأمر للاعب.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، عرضت في وقتٍ سابق، راتبًا سنويًا على ميسي، مقابل 400 إلى 500 مليون يورو، للانتقال إلى الزعيم الهلالي؛ إلا أنه رفض، وفضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.