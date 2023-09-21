عدل رسالته ومنع التعليقات .. حارس كوبنهاجن تحت نيران أصدقاء زياش بعد تعليقه "القذر"

حارس كوبنهاجن حاول تدارك الخطأ الفادح الذي وقع فيه بعد مواجهة جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا..

تسبب البولندي كاميل جرابارا حارس مرمى نادي كوبنهاجن الدنماركي في أزمة غير متوقعة بعد مباراة فريقه أمام جلطة سراي التركي في الجولة الافتتاحية لمنافسات دوري أبطال أوروبا أوروبا 2023-2024.

كوبنهاجن تعادل أمام جلطة سراي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي أقيمت على ملعب "RAMS Park" معقل الفريق التركي.

حارس ليفربول السابق، وعبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وصف ملعب جلطة سراي بأنه "حفرة قذارة" في أعقاب التعادل المحبط لفريقه.

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وكتب جرابارا تعليقًا على صورة لفريقه من المباراة: "كنا نستحق النقاط الثلاث من حفرة القذارة تلك، ولكن هذه هي الحياة، نحن سنمضي قدمًا".

كلمات الحارس البولندي لم ترق للجمهور التركي الذي هاجم منشوره بضراوة، ليضطر جرابارا إلى تعديل ما كتبه إلى: "كنا نستحق النقاط الثلاث من تلك المباراة القذرة، ولكن هذه هي الحياة، نحن سنمضي قدمًا".

وإلى جانب تعديل رسالته قام الحارس البولندي بحذف كافة التعليقات المسيئة إلى جانب منع التعليق على المنشور من الأساس.