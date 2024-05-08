"عدل الله".. نجمة برشلونة سعيدة بخسارة باريس سان جيرمان!

هزيمة الفريق العاصمي أثارت الكثير من ردود الفعل

العديد من ذوي العداوة مع باريس سان جيرمان سعداء بخسارة الفريق العاصمي من بوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واحدة من هؤلاء، لاعبة برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، خيرة حنراوي، والتي مرت بتجربة سيئة للغاية في النادي الباريسي.

كان قد غادرة حمراوي باريس سان جيرمان قبل عام من الباب الضيق، حين لم تحظ بدعم إدارة الفريق الباريسي في خلافها مع زميلتها السابقة أميناتا ديالو.

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هذا الخلاف أفضى إلى إرسال ديالو أربعة رجال "بلطجية" قاموا بضربها بشدة عندما كانت تركب سيارتها إلى منزلها بعد تناول العشاء مع زميلاتها في فريق باريس سان جيرمان، السيارة التي قادتها ديالو بنفسها!.

بعد تلك الحادثة لم تشعر حمراوي بدعم إدارة باريس سان جيرمان وخرجت من الباب الضيق إلى فريق أمريكا المكسيكي.

كتبت حمراوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا: "عدل الله".