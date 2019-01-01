عدلي القيعي : صفقات الأهلي الجديدة قدمت تضحيات كبيرة

العديد من الكواليس التي تخص صفقات النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن العديد من الكواليس التي تخص صفقات النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

الأهلي دعم صفوفه بسبع صفقات للفريق الأول بضم محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو ورمضان صبحي وحسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي فتحي.

وتواجد القيعي مساء أمس في قناة "أون سبورت" ليكشف عن بعض الكواليس، حيث اشار إلى وجود تضحيات كبيرة من جميع اللاعبين الذين انضموا للنادي الأهلي خلال الأسابيع الماضية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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القيعي قال في تصريحاته التلفزيونية :"صفقات الأهلي الجديدة كانت بطعم النادي الأهلي، كل لاعب تنازل عن مبلغ لا يقل عن 5 ملايين جنيه من أجل إنجاح الانتقال".

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وواصل المسؤول الأهلاوي تصريحاته : "هذه المرة كل لاعب دفع ثمن انتقاله للأهلي، فاللاعب له ثمن، والنادي الأهلي أيضاً له ثمن.

وتعليقاً على صفقة حسين الشحات قال القيعي : "كانت صفقة فنية وسياسية وجماهيرية، وإنهاء الصفقة في هذه الفترة كان تأثير كبير على الجماهير وعلى الطقس العام داخل النادي".