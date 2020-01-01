ما هو عدد سيارات كريستيانو رونالدو؟ وما هي أنواعها والمفضلة له؟

تعرف على عدد وأنواع السيارات التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، وأيهم الأكثر تفضيلاً لصاحب الخمس كراتٍ ذهبية

أحمد رضوان | تويتر

كريستيانو رونالدو هو واحد من أكثر الأسماء التسويقية في عالم الرياضة، وهذا ما جعله سفيراً للعديد من أكبر العلامات التجارية حول العالم.

الأمر لم يقتصر على الشركات الرياضية وحسب، بل امتد لصانعي السيارات الأفخم والأفضل في جميع أنحاء المعمورة، والذين يقدمون العديد من السيارات للنجم البرتغالي كهدية مقابل التسويق لهم، بجانب كل ذلك فإن الدون مولع بعالم السيارات، ويمتلك العديد من أفضل السيارات الرياضية والكلاسيكية.

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وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول أنواع هذه المركبات، وأيهم يفضل رونالدو؟

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ما هي سيارات كريستيانو رونالدو؟

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قبل أن ينتقل كريستيانو رونالدو من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد في عام 2003، كان مولعاً باللعب الغالية خصوصاً السيارات الرياضية، ومع وصوله لأولد ترافورد وجد زملاءه يقودون العديد من أفضل السيارات في العالم، ولم يأخذ وقتاً طويلاً حتى يدخل في منافسة معهم ليست في الملعب بل في أنواع السيارات التي يذهبوا بها لمركز التدريب في كارينجتون.

واحدة من أول السيارات التي اشتراها الدون عند انضمامه لكتيبة للشياطين الحمر هي بي إم دبليو إم 6 "BMW M6"، وهذه المركبة كان سعرها في عام 2006 عندما اشتراها 86 ألف جنيه إسترليني، وذلك إذا كانت السيارة كما أنتجها المصنع أي بلا مزايا إضافية كتلك التي من المحتمل أن تكن الشركة قد وضعتها في المركبة الخاصة برونالدو.

لم تكن البي إم دبليو الخاصة بالدون هي الأخيرة، بل جلب بعدها العديد من سيارات الأودي والبينتلي والبورش في الأعوام التالية التي قضاها في مانشستر يونايتد.

عندما وصل صاروخ ماديرا إلى ريال مدريد أضاف علامات تجارية أخرى لمجموعته، مثل الفيراري 599 جي تي أو "Ferrari 599 GTO" ولامبورجيني آفينتيدور إل بي 700-4 "Lamborghini Aventador LP 700-4"، وفي عام 2017 قدرت مجلة الفاينانشيال إكسبريس قيمة مجموعة سيارات رونالدو ب6 مليون جنيه إسترليني.

قائمة ببعض سيارات رونالدو:

نوع السيارة سنة الشراء أستون مارتن دي بي 9 - 'Aston Martin DB9' 2009 أودي كيو7 - 'Audi Q7' 2008 أودي آر8 - 'Audi R8' 2009 أودي آر إس 6 - 'Audi RS6' 2009 أودي آر إس 7 - 'Audi RS7' 2017 بينتلي كونتنينتال جي تي سي - 'Bentley Continental GTC' 2007 بينتلي جي تي سبيد - 'Bentley GT Speed' 2009 بي إم دبليو إم 6 - 'BMW M6' 2006 بوجاتي تشيرون - 'Bugatti Chiron' 2017 بوجاتي فيرون - 'Bugatti Veyron' 2017 فيراري 599 جي تي بي فيورانو - 'Ferrari 599 GTB Fiorano' 2009 فيراري 599 جي تي أو - 'Ferrari 599 GTO' 2011 فيراري إف12 تي دي إف - 'Ferrari F12 TDF' 2017 فيراري إف 430 - 'Ferrari F430' 2008 لامبورجيني آفينتيدور إل بي 700-4 - 'Lamborghini Aventador LP 700-4' 2012 مازيراتي جرانكابريو - 'Maserati GranCabrio' 2011 مرسيدس-بنز سي220 سي دي آي - 'Mercedes-Benz C220 CDI' 2013 مرسيدس-بنز جي إل إي 63 - 'Mercedes-Benz GLE 63' 2016 بورشه 911 كاريرا 2 إس كابريوليه - 'Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet' 2009 بورشه كايين - 'Porsche Cayenne' 2007 بورشه كايين تيربو - 'Porsche Cayenne Turbo' 2010 رولز-رويس فانتوم - 'Rolls-Royce Phantom' 2014

ما هي الحوادث التي تعرض لها رونالدو؟

في عام 2009، كان رونالدو يقود سيارته الفيراري 599 جي تي بي فيورانو بسرعةٍ عالية جداً أدت إلى وقوع حادث تصادم له قبل مباراة هامة لمانشستر يونايتد ضد تشيلسي، ولحسن حظ الدون أنه لم يصب بأذى، لكن سيارته ذات ال205 كيلومتر في الساعة كسرعة قصوى تحطمت تماماً.

وبعد ذلك بعام كشف فابيو دا سيلفا زميل البرتغالي في الأولد ترافورد أن عجلة القيادة للسيارة ذات ال200 ألف جنيه إسترليني هي التي تسببت في الحادث، الذي كان بعد يومين فقط من ترخيص السيارة التي اصطدمت بجدار نفق قرب مطار مانشستر، ثم بيعت بعد ذلك عن طريق الإنترنت في مقابل 30 ألف يورو فقط.

وصرح فابيو وقتها لأخبار مانشستر المسائية قائلاً "ذهب كريستيانو وأخذ السيارة من المرآب، وكان قد استراها منذ أيامٍ قليلة، ولم يكن قد قادها ولو مرةً واحدةً من قبل"، وأضاف "وعندما وقع الحادث، كل شئ كان على ما يرام، لكننا شعرنا بالذعر".

ما هي سيارة رونالدو المفضلة؟

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لم يسبق لرونالدو أن صرح بتفضيله لسيارة بعينها، لكن يمكننا معرفة سيارته المفضلة من خلال منشوراته على الإنستجرام سواء كانت صور أو مقاطع فيديو، وهذه المنشورات كثيراً ما تتواجد فيه السيارة التي صنعت له خصيصاً وهي سي آر7 بوجاتي تشيرون.

هذه المركبة ذات ال261 ميل في الساعة أقرب من فئة الهايبر كار من السوبر كار، وسعرها هو 3.6 مليون جنيه إسترليني، وهذه السيارة غالية جداً بسبب عدم وجود إلا 500 فئة منها، وبالنسبة للدون فهو محظوظ بسبب وضع إسمه على فئته الخاصة، ليصبح إسمها التجاري هو سي آر 7 - "CR7".

إذا امتلكت المال الكافي لشراء البوجاتي فمن الصعب أن تمتلك فئة خاصة بك أنت فقط من تشيرون، فالشركة تتواصل مع عملائها المحتملين قبل أن يقرروا الشراء، وبهذا الخصوص صرح ستيفان برونجز عضو مجلس إدارة بوجاتي لمجلة توب جير قائلاً "نحن نعلم أن زبائننا غالباً ما يكونوا من هواة جمع السيارات".

وأضاف "قد يمتلك الواحد منهم أكثر من 40 سيارة في مجموعته، بالإضافة إلى طائرتين على الأقل، كذلك العديد من اليخوت والمجموعات الفنية، والكثير من العقارات حول العالم، لذلك من السهل أن تعرف من هم عملاءنا المحتملين".

يودع المشتري 200 ألف جنيه إسترليني بمجرد الاتفاق مع شركة بوجاتي لشراء سيارته، ثم تبدأ عملية صناعة التشيرون للوصول إلى المواصفات التي يرغب العميل أن تكون عليها السيارة، وهذه الطريقة التي استطاع رونالدو اقتناء السيارة بها، ويذكر أن حد مشترين التشيرون كان صينياً وطلب تنجيد سيارته بجلد التمساح، وبالفعل حصل على ما يريد.

إذا واجه الدون أي مشكلة في سيارته فما عليه إلا الاتصال بشركة بوجاتي، وفي الحال سيطير الميكانيكي إلى بيته ويصلح التشيرون الخاصة به، كما ستقوم الشركة بتوفير البديل المناسب للسيارة حتى ينتهي الوقت المخصص لإصلاحها.