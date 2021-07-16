تعرف على عدد أهداف محمد شريف في مسيرته مع الأهلي والأندية الني لعب لها ومنتخب مصر، وذلك في الدوري المصري ودوري ابطال إفريقيا وجميع البطو

بعد سنوات عجاف عانى فيها الأهلي على الصعيد الهجومي، وغاب عنه الهداف الذي بإمكانه تسجيل أنصاف الفرص، ظهر محمد شريف وحمل راية حملها قبله عظماء من القلعة الحمراء.

ضم النادي الأهلي هدافه الحالي من نادي وادي دجلة الذي نشأ فيه في 2018، وكانت بدايته خجولة مع النادي، ولم يجد لنفسه فرصة للعب كأساسي، فرحل على سبيل الإعارة لنادي إنبي وقضى معه موسم 2019-20.

من هو هداف الأهلي التاريخي في دوري أبطال إفريقيا؟

عاد للأهلي وهو ماكينة أهداف، وسرعان ما أصبح الهداف الأول للفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني، فكم عدد أهداف محمد شريف في مسيرته؟

كم عدد أهداف محمد شريف مع الأهلي؟

عاد محمد شريف بعد فترة الإعارة في الوقت المناسب له وللنادي الأهلي، حيث كان الفريق بحاجة إلى مهاجم هداف وهو ما أصبح عليه اللاعب مع إنبي.

خاض محمد شريف 51 مباراة مع الأهلي في جميع البطولات، سواءً في الدوري المصري أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، ونجح في تسجيل 24 هدفًا.

البطولة المباريات الأهداف الصناعة الدوري المصري الممتاز 32 16 5 كأس مصر 2 2 - دوري أبطال إفريقيا 14 5 1 كأس السوبر الإفريقي 1 1 - كأس العالم للأندية 2 - - عدد أهداف محمد شريف مع الأهلي 51 مباراة 24 هدفًا 6 أهداف

كم عدد أهداف محمد شريف مع وادي دجلة؟

ظهر محمد شريف مع الفريق الأول لنادي وادي دجلة في 2015، وقضى معه 3 مواسم سجل خلالهم 7 أهدافٍ في 66 مباراة في جميع البطولات.

أحرز شريف الأهداف في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر فقط، بواقع 4 أهدافٍ في الدوري و3 في الكأس.

كم عدد أهداف محمد شريف مع إنبي؟

قضى محمد شريف موسم 2019-20 مع نادي إنبي، وزاد معدل تسجيله للأهداف كثيرًا مع النادي البترولي.

سجل شريف خلال ذلك الموسم 14 هدفًا في 31 مباراة، خاضهم في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

كم عدد أهداف محمد شريف مع منتخب مصر؟

لم يشارك محمد شريف مع منتخب مصر في الكثير من المباريات، حيث كان استدعاءه الأول في نوفمبر 2020 خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

خاض شريف 3 مباريات مع المنتخب، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا واحدًا فقط.

كم عدد أهداف محمد شريف في مسيرته؟

أحرز محمد شريف 47 هدفًا في مسيرته، وذلك خلال 151 مباراة خاضها مع الأندية التي لعب لها ومنتخب مصر.