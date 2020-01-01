عدد الإصابات يُحدد موعد عودة النشاط الرياضي بمصر

الأندية التي سيتم فتحها من منتصف شهر يونيو الجاري وحتى أول يوليو المقبل ستكون لتجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتعقيم

كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موقف عودة النشاط الرياضي في مصر بشكل كامل.

وفي تصريحات تلفزيونية ببرنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر قال نادر سعد :"إذا انخفضت أرقام المصابين قبل بداية يوليو سيكون مبروك عودة النشاط الرياضي وصالات الجيم".

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وأكمل : "ولكن إذا لم تنخفض الأعداد فسيبحث مجلس الوزراء الأمر في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري".

وأشار المسؤول المصري إلى أن الأندية التي سيتم فتحها من منتصف شهر يونيو الجاري وحتى أول يوليو المقبل ستكون لتجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتعقيم.

وكان أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، قد صرح مساء الأربعاء، عن موقف النشاط الرياضي المتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: «اجتمعت مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبلغته بعودة النشاط الرياضي في مصر بداية من 15 يونيو الجاري، حيث سيتم فتح الأندية ومراكز الشباب مرة أخرى».

وأضاف وزير الرياضة المصري: «سيتم تجهيز الأندية خلال الفترة من 15 الى 30 يونيو لعودة النشاط، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية، وسيسمح للأندية باستقبال اعضائها ولكن بمواعيد خاصة وضوابط معينة».

جدير بالذكر أن الدوري المصري توقف وكان فريق الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بعد خوضه 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون العرب صاحب الوصافة، بينما يحل فريق بيراميدز في المركز الثالث بـ32 نقطة بعد خوضهما 18 مباراة، بينما يتواجد فريق الزمالك في المركز الرابع بـ31 نقطة بعد خوضه 16 مباراة.