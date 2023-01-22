"عدت لبيتي" .. الأهلي يُعلن رسميًا عودة النابت

صفقة جديدة للفريق الجداوي

Shahid

أعلن الأهلي رسميًا تعاقده مع سميحان النابت نجم التعاون، وقد أبدى اللاعب سعادته بالعودة إلى النادي الذي انطلقت منه مسيرته في كرة القدم.

النابت دخل الفترة الحرة في عقده مع التعاون، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بدءًا من يناير الحالي وقد استغل ذلك ووقع للأهلي اليوم بعدما وصل جدة مساءً.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

المصادر الصحفية أوضحت أن النابت وصلته عدة عروض أبرزها من الاتحاد لكنه اختار الأهلي لتفوق عرضه ماليًا على بقية العروض.

الأهلي نشر مقطع فيديو عبر تويتر أعلن به عودة لاعبه السابق، وقد قال النابت خلاله "أعود اليوم لنفس المكان الذي بدأت به وله فضل كبير على مسيرتي في كرة القدم، شعور العودة لا يُوصف".

النابت هو اللاعب الثاني الذي يحصل الأهلي على توقيعه من التعاون بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الإدارة الأهلاوية طلبت شراء المدة المتبقية في عقدي اللاعبين لضمهما قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية.

Shahid