عثمان ديمبيلي: هذا دور مبابي في انتقالي إلى باريس سان جيرمان .. وأردت الاستمرار مع برشلونة!

نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن السبب الوحيد الذي دفعه للرحيل عن برشلونة..

كشف عثمان ديمبيلي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن السبب الذي دفعه إلى الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، كما تحدث عن معاناته في "حديقة الأمراء".

ديمبيلي أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تطرق خلالها للحديث عن عملية تكيفه في باريس سان جيرمان، ويبدو أن اللاعب ليس متأثرًا على الإطلاق بالانتقادات التي يتعرض لها بسبب عدم تسجيله لأي هدف مع فريقه الجديد حتى الآن.

وفي البداية، قال ديمبيلي عن أهداف باريس سان جيرمان في الموسم الحالي: "النادي ليس مهووسًا بدوري أبطال أوروبا، الأمر ليس ذلك فحسب، بل إن البطولة ليست الهدف الرئيسي للفريق، قبل قدومي إلى هنا اعتقدت أنهم يتحدثون فقط عن دوري الأبطال والدوري، لكن النادي لا يركز فقط على ذلك".

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وفيما يتعلق بمستواه مع باريس سان جيرمان، اعترف ديمبيلي أنه يجب أن يعطي المزيد، وأنه يتطور مع الفريق بتقدم المباريات، وقال عن الانتقادات بسبب قلة أهدافه: "نعم، أتفهم ذلك، لكني لا أحكم على أدائي من خلال تسجيل هدف".

وأضاف: "يمكنك تسجيل هدف والظهور بشكل سيئ في المباراة، ويمكنك ألا تسجل وتكون جيدًا جدًا، لكن في عام 2023، ما يهم هو الإحصائيات".

واعترف ديمبيلي أنه لا يعاني من أزمة بسبب قلة الأهداف، موضحًا: "أنام جيدًا جدًا في الليل، لدي ثقة في نفسي دائمًا".

وتابع: "يقولون لي في كثير من الأحيان أنني أستخدم القوة عندما أكون أمام المرمى، أعتقد أن السبب في ذلك هو أن وضوح الرؤية لدي أقل لأنني أبدأ من بعيد عندما أحاول المرور من لاعب أو لاعبين، أحتاج إلى أن أكون أهدأ".

كما أوضح عثمان ديمبيلي الطريقة التي غادر من خلالها نادي برشلونة للتوقيع مع باريس سان جيرمان مقابل أكثر من 50 مليون يورو.

وقال: "كان باريس سان جيرمان والرئيس (ناصر الخليفي) مهتمين بالتعاقد معي منذ فترة طويلة، وبالفعل عندما كنت في بوروسيا دورتموند بدأنا في إجراء الاتصالات الأولى، لكن في ذلك الوقت كان هدفي هو اللعب لبرشلونة".

وأضاف: "كانت هناك أيضًا اتصالات في عام 2019 ثم هذا الصيف، أظهر الرئيس مرة أخرى أنه يريد حقًا التوقيع معي، ثم تحدثت مع المدرب ولويس كامبوس، لقد أحببت المشروع على الفور".

وسُئل ديمبيلي عما إذا كان اختيار الرحيل عن برشلونة سهلًا، بالنظر إلى تألقه مع "البلوجرانا" في آخر فتراته مع النادي، ليرد: "لقد كانا أفضل عامين لي، مع تشافي الذي وثق بي، لكنني أردت التوقيع مع باريس سان جيرمان، كان باريس هو الذي جعلني أغير رأيي أكثر من مجرد رغبتي في مغادرة برشلونة".

واعترف: "أعتقد، على أي حال، أن التوقيع مع باريس سان جيرمان كان مقدرًا في يوم من الأيام، لدي العديد من الأصدقاء، من متابعي النادي، الذين حاولوا دائمًا إقناعي بالقدوم".

وفي ختام تصريحاته، كشف ديمبيلي عن دور كيليان مبابي في انتقاله إلى باريس سان جيرمان، قائلًا: "لا (يضحك). لم يكن هناك حتى مكالمة، سألني إذا كنت سأحضر، هذا كل شيء، ولم يحاول إقناعي أو أي شيء".