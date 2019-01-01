عثمان ديمبلي يُغادر ملعب كامب نو مصابًا!

خبر سيء لعشاق البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غادر عثمان ديمبلي ملعب كامب نو مصابًا عند الدقيقة 68 من مباراة فريقه برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني، والتي انتهت لصالح البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواصل الجناح الفرنسي تألقه الملفت مؤخرًا وأحرز هدف البارسا الأول وصنع العديد من الفرص معوضًا غياب النجم ليونيل ميسي عن التشكيل الأساسي، بعدما فضل المدرب إرنيستو فالفيردي إبقائه على مقاعد البدلاء.

وفيما كانت جماهير كامب نو تحتفل بتألق لاعب بوروسيا دورتموند السابق، أتاهم الخبر السيء بتعرض اللاعب لإصابة في كاحله إثر انزلاقه أثناء تمرير الكرة دون أي تدخل من لاعبي ليجانيس، وقد غادر بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا الملعب ليُشارك بدلًا منه الجناح البرازيلي مالكوم.

لاتسيو يسقط أمام نابولي ويؤكد سجله السيء أمام الكبار

وعانى ديمبلي بقوة من الإصابات خلال الموسم الماضي وقد حرمته اللعب لما يزيد عن 27 مباراة في موسمه الأول مع برشلونة بعد انضمامه إليه مقابل 120 مليون يورو لتعويض النجم البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يُعلن الجهاز الطبي للبارسا عن التشخيص النهائي لإصابة صاحب الـ21 عامًا ومدة غيابه عن اللعب في الساعات القليلة القادمة.