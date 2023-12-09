"لأنكم عبيد!" .. هجوم قاسٍ من إعلامي سعودي على منتقدي تصرفات كريستيانو رونالدو

تصرفات رونالدو في المباريات تسببت في ضجر منافسيه، لكن هناك من تكفل بالرد عنه..

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هناك من يسخر كل قواه للدفاع عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، وهو ما يقوده أحيانًا للهجوم بقسوة على منتقديه، وهو ما حدث بالفعل من قبل الإعلامي الرياضي السعودي صالح الطريقي.

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البرتغالي قاد العالمي أمس الجمعة، للفوز أمام الرياض برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مسجلًا هدف فريقه الأول في اللقاء.

لكن شهد اللقاء اعتراضات واسعة من الدون على الحكم السعودي ماجد الشمراني، وهو المشهد الذي يتكرر في عدد من مواجهات النصر بين البرتغالي والحكام، ما تسبب في اتهامه بمحاولة استغلال نجوميته للتأثير على قراراتهم.

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لكن الطريقي خرج للدفاع عن صاروخ ماديرا، فرد على من وصف تصرفاته بـ"المقرفة"، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أتفهم لماذا تراه مقرفًا، وأتفهم احتجاج رونالدو، فكلاكما ينطلق من ثقافة مختلفة، ثقافة الحر تفرض عليه أن يدافع عن حقوقه".

وأضاف: "فيما العبد يرى أن لا حقوق له، لهذا يشمئز إن شاهد شخص يطالب بحقوقه".

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 37 نقطة، مبتعدًا عن الهلال؛ صاحب الصدارة، بسبع نقاط مع مرور 16 جولة من الموسم.

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