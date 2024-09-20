"عبقري في تدريبات برشلونة!".. هانزي فليك يكيل المديح لأنسو فاتي

على أمل إعادة إحياء مسيرة كان مرشحًا أن تكون أكبر من ذلك بكثير.

تحدث الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة بوضوح عن لاعبه العائد أنسو فاتي، والذي شارك لأول مرة منذ أكثر من عام مع برشلونة في 10 دقائق خلال مباراة موناكو التي هزم فيها برشلونة بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحاته عقب المباراة: "لقد هنأت أنسو (فاتي) على العودة، أملك الكثير من التقدير له وسوف يفعل كل شيء بشكل جيد".

وأضاف: "لقد تحدثت معه، وهو يرى نفسه بشكل أكثر على الرواق الأيسر، ولكنه يملك جودة كبيرة في اللعب بالعمق أيضًا".

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وختم حديثه عن فاتي قائلًا: "لقد شاهدته بشكل مختلف للغاية في يوليو وهو عبقري في التدريبات، الآن هو يحتاج غلى الوقت وسوف نعتني به".

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ومن المرشح أن يأخذ فاتي دورًا أكبر في مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، في ظل تصدر البلوجرانا لجدول المسابقة حتى الآن.