عبر صورته الشخصية في تويتر .. جيمي كاراجر يسخر من جاري نيفيل عقب سباعية ليفربول

الجدال بين جاري نيفيل وجيمي كاراجر كان قويًا بعد فوز ليفربول الساحق على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة.

استغل جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق فوز "الريدز" الساحق على مانشستر يونايتد في قمة الجولة 26 من منافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الإنجليزي للسخرية من جاري نيفيل أسطورة "الشياطين الحمر".

ليفربول ألحق بمانشستر يونايتد أكبر خسارة في تاريخه بالدوري الإنجليزي، حيث تفنن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب في تسجيل سبعة أهداف دون أن تهتز شباكهم.

كاراجر الذي كان يبتسم مع كل هدف يسجله فريقه، حيث شارك صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تجمعه مع نيفيل الغاضب بعد تسجيل الهدف الخامس أثناء مشاهدة المباراة من أجل التعليق عليها عبر شبكة قنوات "سكاي سبورتس" الإنجليزية، لدرجة أنه غير الصورة الشخصية لحسابه لتكون صورة نجم مانشستر يونايتد السابق.

وسخر مدافع ليفربول السابق أيضًا من نيفيل بعد أن سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف السابع قبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي.

كاراجر قال: "بوبي فيرمينو، كان هذا هو الشيء المثالي اليوم، أن يأتي ويسجل من مقاعد البدلاء بعد الأخبار"، يقصد بشأن رحيله بنهاية الموسم.

وأضاف: "الفوز على مانشستر يونايتد 7-0 أمر رائع، تعتقد أن الفرصة قد ضاعت، لكن هذا الرجل هو أسطورة حقيقية في ليفربول".

لكن نيفيل الغاضب رد قائلًا: "لا يمكن أن تهزم 7-0 في أنفيلد إذا كنت لاعبًا في مانشستر يونايتد، قبل أن يرد كاراجر ببساطة: "لقد فعلوا اليوم".