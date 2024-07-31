عبر القارات.. حرب كلامية بين بيب جوارديولا ونجم مانشستر سيتي!

لم نعتد هذه الأمور بين الثنائي

لم يتردد خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي والذي يمثل بلاده في الوقت الراهن بأولمبياد باريس 2024 في الرد على مدرب السيتي بيب جوارديولا، الذي كان قد تحدث بشكل واضح عنه مظهرًا بعض الانتقاد لموقفه من البقاء في مانشستر سيتي.

وكان جوارديولا قد قال في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة في المعسكر التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية: "سمعت أن ألفاريز يفكر في الأمور المتعلقة بالبقاء أو الرحيل، حينما ينتهي من التفكير سيتحدث وكيله إلى تكسيكي بيرجستاين، وسيخبرنا، وحينها سنتخذ القرار".

وأردف: "أعرف أنه يريد اللعب على أعلى مستوى ولذلك سمعت عن اهتمام أتلتيكو مدريد به وتفكير جوليان في الأمر، أكرر.. سينتهي من التفكير ويتحدث معنا وحينها نتخذ القرار، لكن هناك من يريدون هذا المكان، لذا عليه التفكير سريعًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد ألفاريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لقد سمعت ما قاله بيب، لا أعتقد أنني قلت أي شيء غير منطقي أو غريبًا، وبالتأكيد حينما تنتهي الألعاب الأولمبية سأفكر بهدوء في مستقبلي".

وأردف: "صحيح أنني واحد من أكثر اللاعبين الذي حصلوا على دقائق لعب الموسم الماضي مع الفريق، إلا أن وجودي على الدكة في بعض المباريات الهامة أمر لا يروق أحدًا بكل تأكيد".