عبد المجيد الصليهم على أعتاب الرحيل عن الشباب السعودي

الصليهم رفض عروض الإدارة المقدمة له في شأن تجديد عقده الاحترافي

أكدت تقارير صحفية وصول العلاقة بين علاقة عبد المجيد الصليهم مع إدارة فريقه الشباب، برئاسة خالد البلطان، إلى طريق مسدود، حيث يقترب اللاعب من الرحيل عن الفريق.

التقارير أكدت أن الصليهم رفض عروض الإدارة المقدمة له في شأن تجديد عقده الاحترافي لثلاثة مواسم مقبلة، من أجل بقاءه مع الفريق.

وبحسب "الشرق الأوسط" فأن اللاعب رفض جميع العروض المقدمة له، مطالباً بعرض رفضته الإدارة الشبابية، كما إنها وصفته بالطلب التعجيزي.

الصليهم البالغ من العمر 25 سنة، أحد أبناء نادي الشباب، حيث بدأ اللعب في صفوف الفريق الأول بدءً من عام 2013.

وخرج اللاعب في تجربة احترافية لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة من يناير إلى يونيو 2018، مع فريق رايو فاليكانو الإسباني، ضمن الاتفاقية الموقعة في ذلك الوقت بين الهيئة العامة للرياضة والرابطة الإسبانية المحترفة.

ومع الليث، لعب الصليهم، 106 مباريات بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف حتى الآن، كما أنضم إلى منتخب السعودية في وقت سابق، وشارك معه في لقاءين دوليين.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبد المجيد الصليهم يدخل الفترة الحرة في منتصف يناير الحالي، ويحق له التوقيع لنادٍ آخر دون الرجوع لناديه الحالي.