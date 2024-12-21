بعد استبعاده من خليجي 26 .. النصر يتلقى صدمة جديدة بشأن عبد الله الخيبري

تعرف على مدة غياب الخيبري عن النصر

تلقى نادي النصر صدمة جديدة في لاعبه عبد الله الخيبري، بعد عودته إلى النادي مرة أخرى، بعد أن تم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي، المشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" المقامة بالكويت.

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وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، قد قرر استبعاد عبد الله الخيبري من قائمة الفريق، بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

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وكشف النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن إصابة عبد الله الخيبري بتمزق في العضلة الضامة.

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وأكد العالمي على أن عبد الله الخيبري سيحتاج إلى 4 أسابيع من أجل العودة إلى الملاعب، حيث سيبدأ برنامجه العلاجي في مقر النادي بالرياض.

ويستهل الأخضر مبارياته في بطولة خليجي 26، بمواجهة البحرين مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة، والتي تضم أيضًا منتخبي العراق واليمن.