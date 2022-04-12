عبد الفتاح عسيري يضع أمام النصر خيارين من أجل الرحيل

جناح النصر في طريقه للرحيل

وضع عبد الفتاح عسيري، جناح فريق نادي النصر، أمام إدارة ناديه خيارين من أجل رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل استبعاده من جانب الفرنسي رودي جارسيا.

وقرر جارسيا استبعاد عسيري من قائمة النصر التي سافرت إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل المشاركة في معسكر الفريق الإعدادي، بسبب عدم التزام اللاعب بالتأهيل من أجل العودة إلى الملاعب.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عسيري يريد فسخ عقده مع نادي النصر، أو الخروج بالإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عسيري يريد تحديد موقفه حاليًا مع نادي النصر، سواء بالرحيل بشكل نهائي، أو الإعارة، منتظرًا ما ستقرره إدارة العالمي خلال الأيام المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن عسيري اقترب من العودة مجددًا إلى فريقه السابق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمساعدته من أجل الصعود إلى دوري روشن للمحترفين مرة أخرى.