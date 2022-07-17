عبد الغني عن فيتوريا: عقلاني ومكسب كبير لمنتخب مصر

ماذا قال نجم النصر عن فيتوريا؟

كشف حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر، عن رأيه في البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي تولى المسؤولية مؤخرًا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن التعاقد مع روي فيتوريا من أجل تدريب منتخب مصر، خلفًا للمدرب المصري إيهاب جلال الذي تمت إقالته.

عبد الغني قال خلال تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "فيتوريا مدرب كبير وقدم مجهودات رائعة رفقة النصر، وقدم موسمًا استثنائيًا مع الفريق، وتراجعت النتائج بعد تشبع اللاعبين معه، لأنها ثقافة اللاعب العربي".

وتابع: "فيتوريا مكسب كبير لمنتخب مصر، وهو مدرب محترف في التدريبات وخارجها، ورجل عقلاني بشكل كبير، وليس صداميًا مع اللاعبين".

حسين واصل: "يتعامل روي مع اللاعبين بعقلانية في حدود العقول، ومصلحة فريقه الجماعية هي الأهم بالنسبة له، وهو الأمر الذي يظهر على مستوى الفريق".

واستطرد قائلًا: "المدرب البرتغالي يتعامل بشكل خاص مع النجوم والأسماء اللامعة بكل تأكيد، ولكنه يتعامل بشكل خاص مع الشخص بينه وبين اللاعب، وليس على حساب المجموعة".

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وتولى فيتوريا تدريب نادي النصر خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020، حقق خلال تلك الفترة بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.