عبد العزيز حاتم يوجه رسالة لجمهور الغرافة قبل مباراة ذوب آهن

رسالة من لاعب الغرافة لجمهور فريقه قبل المباراة الهامة يوم الثلاثاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه عبد العزيز حاتم، لاعب الغرافة القطري رسالة إلى جمهور فريقه قبل مواجهة ذوب آهن الإيراني، في الملحق الآسيوي.

ويستعد الغرافة لمواجهة، نظيره ذوب آهن يوم الثلاثاء على استاد ثاني بن جاسم، ضمن الملحق المؤجل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

لو عُرض عليّ الأمر مجددًا الآن لن أرفض بالتأكيد 🎙️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

ونشر الحساب الرسمي لنادي الغرافة على موقع تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه حاتم وهو يحدث الجماهير، حيث قال: "لدينا يوم الثلاثاء مباراة مصيرية في دوري الأبطال".

وتابع: " نتمنى وجودكم معنا ومثل ما حصلنا على كأس آسيا ان شاء الله نادي قطري يحصل على دوري أبطال آسيا".

استثمار ناجح ونجاحه سيكون أعظم من مانشستر يونايتد –ضمن محاولات جمهور أرسنال لولي العهد السعودي بشراء النادي

الجدير بالذكر أن الفريق الإيراني، وصل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، بعد تغلبه على حساب الكويت الكويتي بهدف دون رد.