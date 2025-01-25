"احفظوا التغريدة" .. المريسل يثير الجدل عن رحيل مرتقب لأحد مدربي الدوري السعودي

ماذا قال؟

أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، حالة من الجدل بسبب حديثه عن رحيل مرتقب لأحد المدربين الكبار في دوري روشن السعودي.

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ونشر المريسل تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا) كتب فيها: "الساعة 4:48 صباحًا 25 يناير 2025، مدرب أبدى استعداده للرحيل بسبب المحاولات الإدارية في التدخل بعمله .. احفظوا التغريدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذهبت التعليقات من المتابعين إلى اتجاهين الأول هو جورج جيسوس المدير الفني للهلال والثاني هو الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر.

مدرب الهلال لم يصدر منه أي تلميح بشأن إمكانية الرحيل عن النادي السعودي، لكن عدة تقارير صحفية رجحت وجود خلافات مع الإدارة بسبب ملف الصفقات الشتوية.

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وتتزايد التكهنات بشأن إمكانية رحيل ستيفانو بيولي عن نادي النصر السعودي، بعد سلسلة من النتائج السلبية والأداء المهتز للفريق، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.على الجانب الآخر، ذهبت بعض التعليقات على تغريدة المريسل بأنها مجرد اجتهادات صحفية ولا يوجد أي دليل على ادعائه.