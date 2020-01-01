البيشي: الاتحاد يستطيع المنافسة على لقب الدوري السعودي

الاتحاد هزم الوحدة 2-1

أبدى عبد العزيز البيشي لاعب وسط الاتحاد ثقته في قدرة ناديه المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الفريق الجداوي تقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة والذي سيلعب ضد الرائد غدًا، ذلك بعد انتصاره في مباراة الجولة السابعة على الوحدة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

الجناح السعودي تحدث للقنوات السعودية الرياضية عقب اللقاء قائلًا "نبارك لجمهور الذهب على الفوز، وإن شاء الله نستطيع تحقيق سلسلة من الانتصارات، ثقتنا بنفسنا تزداد تدريجيًا ومباراة بعد الأخرى".

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أضاف "لعبنا مباراة جيدة كمنظومة، الاستقرار مهم لنا ويساعدنا كثيرًا على التحسن مباراة بعد مباراة، نحن نستطيع المنافسة على اللقب هذا الموسم".

أتم "عاب النادي غياب الاستقرار في الفترة السابقة وهو ما أثر على النتائج، لكننا مستقرون تمامًا حاليًا ومرتاحون تمامًا ونطمح لتقديم أداء أفضل كل مباراة".