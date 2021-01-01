ما هو سبب غياب عبد الرزاق حمد الله عن النصر في ديربي الرياض؟

غاب عبد الرزاق حمد الله عن ديربي الرياض بين النصر والهلال في الجولة 20 من الدوري السعودي 2020-21، فما هو سبب غياب حمد الله عن الديربي؟

كان عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي على موعد مع ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة 20 من الدوري السعودي 2020-21، وكالعادة حمل الديربي الكثير من الندية.

تفاجأ عشاق الكرة السعودية خاصةً نادي النصر بعدم تواجد عبد الرزاق حمد الله في التشكيل الأساسي، ولم يتواجد حتى في قائمة الاحتياط للعالمي.

فما هو سبب غياب حمد الله عن ديربي الرياض بين النصر والهلال؟

ما هو سبب غياب حمد الله عن النصر في ديربي الرياض؟

غاب عبد الرزاق حمد الله عن تدريبات النصر قبل يوم من ديربي الرياض، فبدأت التكهنات عن سبب غيابهوعدم حضوره التدريبات.

كم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع النصر؟

ذهب البعض إلى أن حمد الله أبدى اعتراضه بهذه الطريقة بسبب علمه بأنه لن يكون متواجد في التشكيل الأساسي لمباراة الهلال والنصر، خاصةً مع تراجع مستواه وخوضه واحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق.

لكن، ضُرب بهذه التكهنات عرض الحائط في يوم المباراة، فرغم عدم تواجده في القائمة، حضر عبد الرزاق حمد الله إلى مقر النادي، وقام بالتوجه مباشرةً إلى العيادة وخضع للعلاج الطبيعي، حيث أنه يعاني من بعض الآلام في الفخذ.

متى يعود عبد الرزاق حمد الله لتشكيل النصر؟

غاب عبد الرزاق حمد الله عن النصر معظم مباريات الموسم الحالي في جميع البطولات، وغيابه عن ديربي الرياض هو الثالث له بداعي الإصابه هذا الموسم.

بدأ حمد الله الموسم بإصابة عضلية غاب على إثرها جولتين، ثم باغته فيروس كورونا الذي تسبب في غيابه لأسبوعين آخرين.

ومع حلول الجولة العاشرة، تجددت إصابة عبد الرزاق حمد الله وغاب لمدة 5 أسابيع، وذلك قبل أن يعود وينتظم مع الفريق حتى مباراة القادسية التي كانت الأخيرة قبل ديربي الرياض.

بحسب الأخبار، فإن حمد الله يعاني من بعض الآلام في الفخذ، وأن المدرب ألين هورفات فضل إراحته، وهو ما يشير إلى أن الاحتمال الأكبر هو عودة المغربي في المباراة القادمة، والتي ستكون ضد أبها.