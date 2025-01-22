فيديو | على عكس جمهور النصر تمامًا .. الاتحاديون يفاجئون عبدالرزاق حمدالله في أول كلاسيكو بعد رحيله إلى الشباب

شاهد ما حدث بين جمهور الاتحاد وحمد الله

فاجأ جمهور نادي الاتحاد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب، قبل انطلاق مباراة الفريقين، برد فعل غير متوقع داخل ملعب الجوهرة المشعة.

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ويستضيف الاتحاد نظيره الشباب مساء اليوم الأربعاء، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وأثناء قيام حمد الله بأداء عمليات الإحماء رفقة زملائه بالفريق، قامت جماهير الاتحاد بتوجيه التحية إلى حمد الله، نظرًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بينهما.

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وكان حمد الله لاعبًا في صفوف الاتحاد، قبل انتقاله إلى الشباب في صيف 2024، وذلك بعد أن شارك مع العميد في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات.

ويأتي ذلك عكس علاقة حمد الله مع جمهور النصر، والتي تشهد توترًا كبيرًا، حيث دائمًا ما يقوم جمهور العالمي بالهجوم على عبد الرزاق خلال المباريات التي يواجه فيها فريقه السابق.