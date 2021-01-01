نعم حمد الله سبب "نكسة النصر" .. ولكن هناك حل آخر

أصابع الاتهام تتجه نحو حمد الله بعد نتائج النصر السلبية

أمر غريب حدث في فريق نادي النصر، فبعد أن كانت بداية الفريق الأصفر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وعاد لتحقيق سلسلة نتائج إيجابية، خاصة في ظل غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولكن بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها، عاد الفريق مرة أخرى إلى النتائج السلبية.

بالتأكيد عبد الرزاق حمد الله ليس فقط أحد أفضل المهاجمين بالدوري السعودي، ولكن أيضًا على المستوى العربي خلال السنوات الأخيرة، ولكن ما حدث خلال الفترة الأخيرة، يثير العديد من التساؤلات.

هل وجود حمد الله في التشكيل الأساسي لنادي النصر يفسد النجاح الذي يقدمه المدرب الكرواتي ألين هورفات؟ أم أن اللاعبين هم الذين يتحملون عودة الفريق إلى تذبذب النتائج وتقديم المستوى الباهت؟ وغيرها من الأسئلة التي تدور في أذهان جماهير العالمي.

الأزمة في بداية الموسم هو أن الفريق كان يعتمد اعتماد كلي على حمد الله، ولكن الأخير كان غائبًا عن مستواه المعهود، كما يواجه أيضًا غياب التوفيق في المباريات، وهو السبب الأساسي في غياب الفريق عن تحقيق نتائج إيجابية.

ومع رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للنصر، وتولي هورفات مهمة تدريب الفريق، في ظل ظروف صعبة للغاية، تحدث عنها المدرب الكرواتي، كان أبرزها الحالة النفسية والبدنية السيئة للفريق الأصفر، بالإضافة إلى غياب العديد من العناصر بسبب الإصابة، أبرزها عبد الرزاق حمد الله.

الجميع توقع أن هورفات لن يقدر على قيادة النصر إلى طريق الانتصارات، في ظل تلك الأزمات الكبيرة التي اعترف بها المدرب الكرواتي، ولكن جاءت النتائج عكس المتوقع ومفاجئة للجميع، حيث نجح في إعادة العالمي إلى طريق الانتصارات ليحقق سلسلة رائعة، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي على حساب الهلال، وهي المباراة التي شهدت عودة عبد الرزاق حمد الله من الإصابة، وسجل هدف حسم المباراة.

هنا تأكد الجميع من أن عودة حمد الله ستكون قوة كبيرة تضاف إلى ما يقدمه فريق نادي النصر رفقة هورفات، خاصة بعد العودة القوية للمهاجم المغربي في ديربي الرياض بكأس السوبر السعودي، حيث عاد لتسجيل الأهداف.

صدمة تلقاها مشجعي النصر بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز آخر مباراتين بالدوري، حيث تعادل مع الفتح بهدف لمثله، ثم خسارة قاسية للغاية على يد الشباب في ديربي الرياض بأربعة أهداف دون رد، في وجود حمد الله.

نعود ونكرر سؤالنا، هل يفسد حمد الله ما يقدمه النصر مع هورفات بدونه؟ أم يتحمل اللاعبون نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة؟ سنستعرض خلال السطور التالية، نتائج النصر بدون حمد الله وفي وجوده..

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أرقام النصر في تواجد حمد الله

لعب حمد الله مع النصر هذا الموسم ببطولة الدوري السعودي 8 مباريات، حقق فيها الفريق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في مثلهما، وخسر 4 مواجهات.

سجل النصر 10 أهداف في تواجد حمد الله، واستقبل 14 هدفًا، بمعدل انتصار 25% من مبارياته، وبمعدل نقطة واحدة في كل مباراة.

أرقام النصر بدون حمد الله

لعب النصر هذا الموسم حتى الآن 10 مباريات في بطولة الدوري في غياب عبد الرزاق حمد الله، حقق النصر الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

سجل النصر 17 هدفًا في مرمى منافسيه، بينما استقبل 11 هدفًا، ونسبة فوزه بالمباريات هي 50%، ومعدل نقاطه هو 1.7 نقطة في المباراة الواحدة.

هل هناك فارق؟

بلغة الأرقام لم نجد فارق كبير في نتائج مباريات النصر في تواجد حمد الله أو غيابه، وهو الأمر الذي يشير إلى هناك أزمات أخرى كبيرة يعاني منها الفريق.

تلك الأرقام تثبت أن التعويل على عبد الرزاق حمد الله لعودة الفريق إلى الانتصارات، يعد ظلمًا كبيرًا للاعب، خاصة في ظل تذبذب مستواه الفترة الماضية، وما يمر به أمر طبيعي يحدث لأفضل اللاعبين في العالم.

وهناك فرق كبيرة في العالم تعتمد على نجم واحد، وقد يكون أبرزها برشلونة الإسباني، الذي يعتمد بشكل كبير على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغيابه عن مستواه يظهر على مستوى الفريق بالكامل.

هل مقاعد البدلاء الحل؟

بالطبع لا، مهاجم بحجم عبد الرزاق حمد الله يجب أن لا يتم التعامل معه بهذه الطريقة، بل يجب أن يسعى الجهاز الفني بقيادة هورفات لإعادة الثقة له مرة أخرى، وعودته إلى طريق التألق واستعادة حاسة التهديف.

حمد الله كما ذكرت واحد من أفضل المهاجمين العرب خلال السنوات الأخيرة، قد يمر ببعض الظروف النفسية التي تؤثر على مستواه، ويجب التعامل معها من جانب مسؤولي النصر خلال الفترة القادمة، لعودته مرة أخرى لمكانته المعهودة.