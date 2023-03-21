عبد الرزاق حمد الله في السجن .. عودة مختلفة لمنتخب المغرب في أول معسكر بعد إنجاز المونديال

عودة مختلفة لمنتخب المغرب بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، في أول معسكر له عقب الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم قطر 2022م.
الأسود يستعدون حاليًا لمواجهة البرازيل وديًا، في 26 من مارس الجاري، ضمن التوقف الدولي لأيام الفيفا الحالي، في معسكر شهد استدعاء عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، للمرة الثانية على التوالي، بعد انتهاء فترة التوتر بينه وبين مسؤولي منتخب بلاده.
وبدأ المعسكر المغربي بزيارة جميع اللاعبين والجهازين الفني والطبي، للسجن المحلي في سلا، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة افتتاحه للجامعة الربيعية في دورتها الـ12.
وأوضحت صحيفة "هسبورت" المغربية أن السجناء استقبلوا نجوم المغرب برسم صورهم على جدران السجن، احتفالًا بالإنجاز المونديالي، بجانب تقديم فقرة غنائية، لدعم اللاعبين وتشجيعهم على تقديم المزيد.
جدير بالذكر أن أسود الأطلس احتلوا المركز الرابع في مونديال قطر، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ العرب كافة.
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