عبد الرحمن غريب، متعب الحربي، هارون كمارا وغيرهم .. ظلمتهم كثيرًا يا هيرفي رينارد

الأخضر خسر وديًا أمام فنزويلا

shahid

لم يُقدم المنتخب السعودي الأداء المتوقع في ظهوره الأول بعد كأس العالم قطر 2022، وذلك بخسارته وديًا أمام فنزويلا في جدة مساء اليوم الجمعة.

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المدرب هيرفي رينارد اختار عديد الوجوه الجديدة في المعسكر الذي انطلق منذ عدة أيام في جدة، وتلك كانت خطوة جيدة في طريق تجديد الدماء وبناء منتخب جديد يكون قادرًا على خوض نهائيات كأس آسيا 2024 ومن ثم تصفيات كأس العالم 2026.

ما لم يكن جيدًا من المدرب الفرنسي، بل كان مستغربًا وصادمًا، هو زجه بالعديد من أولئك اللاعبين معًا في التشكيل الأساسي أمام فنزويلا مما تسبب في ظهورهم بصورة سلبية للغاية وربما يكتب نهاية عدد منهم مع المنتخب.

رينارد كان مطالبًا بالحفاظ على جُل القوام الأساسي للأخضر مع الدفع بلاعب أو لاعبين جدد حتى لا يتأثر انسجام الفريق ويستطيع الوافد الجديد تقديم الأداء المطلوب الذي يرقى لمستواه مع فريقه في الدوري، إذ جميع من اختارهم المدرب أثبتوا بالفعل إمكانياتهم مع أنديتهم، سواء عبد الرحمن غريب أو متعب الحربي أو هارون كمارا أو أحمد شراحيلي أو حسين القحطاني.

رينارد قام بالعكس تمامًا، زج بلاعبين جديدين في الدفاع وآخر في الوسط وثلاثة في الهجوم، مما جعل الأداء الجماعي ضعيفًا جدًا وهذا طبيعي تمامًا، وجعل أداء اللاعبين الفردي في غاية السوء خاصة كمارا وغريب والحربي، وقد لاحظنا تحسن الأداء بوضوح في الشوط الثاني حين تراجع رينارد خطوة للخلف وعاد للوجوه المعتادة خاصة صالح الشهري وناصر الدوسري.

تلك النقطة كانت أهم أسباب الأداء السييء من جانب السعودية، والسبب الثاني الذي لا يمكن تجاهله هو الإشاعات المحيطة بمستقبل رينارد والتي بحاجة لتدخل حاسم من اتحاد كرة القدم السعودي وإصدار بيان يتم خلاله إيضاح الوضع تمامًا للجمهور والإعلام.

المصادر الفرنسية تُصر على أن رينارد سيفسخ عقده مع الاتحاد السعودي وينتقل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، لكن المصادر السعودية تنفي ذلك تمامًا، وهنا لا مفر أبدًا من تأثر اللاعبين بما يُقال ولذا الجميع بحاجة لحسم هذا الملف وغلقه تمامًا، سواء باستمرار أو رحيل المدرب.

في النهاية، لابد من وضع تلك الخسارة في حجمها الطبيعي وعدم تضخيم الأمر من جانب الإعلام السعودي، فهي مجرد خطوة في طريق إعداد الأخضر للمحطات المهمة القادمة، ولابد من منح أولئك اللاعبين الجدد فرصة ثانية وثالثة لإثبات أنفسهم، خاصة أنهم وكما أسلفت أظهروا بالفعل امتلاكهم ما يلزم لارتداء القميص الوطني.

Shahid