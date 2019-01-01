عبد الحفيظ: نحن لا نرفض الهدايا ومصير الأهلي بيده

مدير الكرة بالأهلي يطالب خصومه بأخذ نفس عميق بدلًا من الحديث عن التحكيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه لم يعد هناك فوارق كبيرة بين الفرق كما كان في السابق إلا أن ناديه ينجح في فرض شخصيته.

الشياطين الحمر حققوا الفوز أمام الفريق الشرطي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ23.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "فوز اليوم مهم في توقيت مهم، لأننا نحتاج لجمع النقاط مع مرور نصف الموسم الأول، بجانب أن الفرق جميعها محترمة ولم تعد هناك فوارق كبيرة، لكن بالشخصية وطريقة التفكير الأهلي يفرض سيطرته".

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وأضاف: "الموضوع بأيدينا، الزمالك تعادل وبيراميدز خسر، ونحن لا نرفض الهدايا، أطالبهم بالنفس العميق، اليوم احتسبت علينا ضربة جزاء غير صحيحة، ولم يعترض أحد من الجهاز الفني، قد نقول معلومات لكننا لا نتحدث عن التحكيم، الأمور في الملعب والنفس العميق مطلوب".

واختتم بالحديث عن حالة التعصب في الوسط الكروي بمصر: "الموضوع بسيط، عنوانه الاحترام المتبادل، إذا وجد، لن يحدث أي شيء".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 45، في المركز الثالث، ليتساوى في النقاط مع بيراميدز صاحب الوصافة، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.