عبد الحفيظ: لم تصدر أي إساءة ضد فضل من كهربا

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن واقعة ماشدة محمد فضل ومحمود كهربا.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الواقعة التي تم تناولها بشأن المشادة التي حدثت بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أخذت أكبر من حجمها.

وشهدت أجواء احتفال الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة طلائع الجيش، مشادة كلامية حدثت بين كهربا وفضل، وكادت أن تتطور إلى التشابك بالأيدي، لولا تدخل لاعبي القلعة الحمراء ومحمود الخطيب رئيس النادي.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الجميع يعلم أن مثل تلك العلاقات تسير في إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أي نية للإساءة من جانب الطرفين، خاصة وأنها كانت في أجواء احتفالية".

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مدير الكرة بالأهلي تابع: "حرصت على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، واستمعت لكلام محمود كهربا وأيضًا العديد من لاعبي الأهلي الذين كانوا قريبين من الواقعة، ولم تصدر أي إساءة في حق الكابتن محمد فضل، وهذا الأمر غير مسموح به مهما كانت المبررات".

وواصل: "كهربا في حديثه معي، أكد على تقديره واحترامه الكامل للكابتن محمد فضل، والعلاقة الطيبة التي تربطه معه، ولكن يبدو وأن هناك سوء فهم شكليًا حدث بخصوص تلك الواقعة".

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واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "أوجه التحية إلى اتحاد الكرة والقائمين عليه، خاصة أنهم تحملوا الكثير في سبيل عودة النشاط الكروي واستكمال مسابقة الدوري بكل درجاتها، في ظروف صعبة للغاية، وهذا يحسب لكل العناصر الذين تعاونوا لإعادة الحياة إلى الملاعب بعد جائحة كورونا، التي سادت العالم، وتسببت في إلغاء مسابقات وبطولات رياضية".

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، والخامسة على التوالي، لتواصل القلعة الحمراء تحطيم الأرقام القياسية.