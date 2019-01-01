عبد الحفيظ: قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا خالية من الإصابات

مدير الكرة بالقلعة الحمراء يلمح إلى مشاركة الشناوي وياسر إبراهيم في مباراة اليوم أمام سيمبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه سيلعب مباراة سيمبا عصر اليوم، دون أي إصابات في صفوفه.

ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره سيمبا، في الثالثة من عصر اليوم على الملعب الوطني في تنزانيا، بإطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "الجميع جاهز لمواجهة سيمبا اليوم، قائمتنا الموجودة في تنزانيا خالية من أي إصابات".

سيمبا 🆚 الأهلي



🏆 دوري أبطال أفريقيا

⏰ 15:00 بتوقيت القاهرة

🏟 الملعب الوطني

📺- beIN SPORTS HD 2 pic.twitter.com/g6mbLgO6FH — جول مصر (@goaleg) February 12, 2019

وواصل: "تدربنا مرتين فقط في تنزانيا، ويتدرب اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية أثناء برنامجهم العلاجي في القاهرة".

وتطرق مدير الكرة بالقلعة الحمراء، عن مباراة اليوم قائلاً: "سنلعب من أجل الفوز فقط، وهذا ما نفعله دائماً في أي مباراة أو تحت أي ظرف، نلعب من أجل حصد البطولات والألقاب".

وأتم تصريحاته قائلاً: "مباراة اليوم لن تتأثر بنتيجة مباراة الجولة الماضية، سيمبا سيكون له شكلاً مختلفاً على أرضه ووسط جمهوره، ولكن نحن لديناً هدفاً واضحاً وهو الفوز من أجل التأهل إلى الدور القادم".

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الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد سبعة نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، بينما يأتي سيمبا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيراً شبيبة الساورة بنقطتين.