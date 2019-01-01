عبد الحفيظ: تلاحم المباريات يتسبب في الإجهاد وعلينا التركيز أمام بلاتنيوم

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن الفوز على الاتحاد.

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري، متحدثًا عن هدف الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات تليفزيونية: "حققنا انتصارًا مهمًا أمام الاتحاد، الذي يقدم مستويات جيدة، حيث لم يستقبل سوى 5 أهداف قبل مواجهتنا".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "كل مباراة تكون دائمًا أصعب من سابقتها، ومواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي مهمة، ونتمنى أن نوفق فيها من أجل تحقيق الفوز".

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سيد واصل: "نلعب مباراة كل 4 أيام، وهو ما يتسبب في الإجهاد، ولكن علينا أن لا نشغل بالنا بأمر آخر، وعلينا إغلاق ملف الدوري والتركيز في دوري أبطال إفريقيا".

وأنهى عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "دائمًا ما ينقل فايلر للاعبي الأهلي نصائحه بضرورة التركيز في المباريات وعدم الانشغال بأمور أخرى".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتنيوم الزيمبابوي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد السلام، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.