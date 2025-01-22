"لا أحد يرفض العالمي" .. الكشف عن حقيقة رفض عبد الإله العمري العودة إلى النصر!

هل سيستمر العمري مع الاتحاد أم سيعود للنصر؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول رغبة النجم عبد الإله العمري مدافع الاتحاد، والمعار من صفوف النصر، في الاستمرار مع العميد وعدم العودة لفريقه.

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ونشر حساب "نواف التميمي" عبر منصة إكس تغريدة، يؤكد خلالها على أن العمري لا يريد العودة للنصر بأي شكل من الأشكال، وأنه أرسل لرسالة مباشرة بذلك، وفي نفس الوقت النصر يُريد الاستفادة من الصفقة بالحصول على لاعب اتحادي من أصل 3 على رادارهم، أو مبلغ كبير.

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وشدد التميمي على أن نادي الاتحاد لن يبذل جهدًا كبيرًا في صفقة عبد الإله العمري من نادي النصر، متى ما شعروا بتعقيدها.

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ورد الإعلامي عبد العزيز العصيمي على التغريدة قائلًا: "مع احترامي للخبر، لا الكابتن عبد الإله ولا غيره يرفض العالمي الكبير، ولو أن النصر كان له رغبة ومتمسك باللاعب كان أصلًا ما فكر يطلعه".

وواصل: "النصر كبير وكبير جدًا، وهو من يحدد رغبته باللاعبين من عدمها وليس هم، العالمي فوق الجميع ولو شعر العالمي بعدم رغبة لاعب لن يتردد بإخراجه".