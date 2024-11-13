النظرية وعكسها .. احترف نجوم المملكة في أوروبا لتصطاد الأندية السعودية الطيور المهاجرة!

ماذا تريد الأندية السعودية؟

منذ سنوات طويلة، وتتمنى الجماهير السعودية أن تشاهد لاعبًا يمثلها في أكبر الدوريات العالمية، ومع اقتراب المملكة من استضافة كأس العالم 2034، أصبح هناك اتجاه لمنح الفرصة أمام اللاعبين السعوديين للاحتراف بالدوريات السعودية، فجاء عرض روما الإيطالي لضم سعود عبد الحميد ظهير الهلال السابق، وتمت الصفقة بالفعل، كما انتقل الثنائي فيصل الغامدي ومروان صحفي إلى بيرشكوت البلجيكي، ولكن في نفس الوقت هناك اتجاه معاكس!

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الاتجاه المعاكس هو الرغبة الجامحة لدى النصر والاتحاد والهلال، وصراعهم على ضم عبد الملك الجابر، لاعب وسط فريق زيلجيزنيكار البوسني، رغم تألقه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي جعلني أشعر بالحيرة.

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هل الاتجاه داخل الكرة السعودية لتصدير لاعبين يلعبون في أوروبا، أم محاولة إعادتهم مرة أخرى إلى المملكة؟ هذا ما أصابني وأصاب الكثيرين بالحيرة حول موقف الأندية السعودية.

طموح اللاعبين دائمًا ما يصنع الفارق

قد يكون رد البعض على هذا التساؤل هو أن عبد الملك الجابر يلعب في الدوري البوسني، وهو الدوري الذي ليس له أي وجود ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، وأن أضعف من دوري روشن السعودي حاليًا بالمقارنة لما تمتلكه الأندية السعودية من نجوم عالميين.

ولكن مبدأ التواجد في أوروبا كافي لاستمرار الجابر، حتى لو كان يلعب في أضعف الدوريات هناك، ولكن مع الوقت سيتمكن اللاعب الشاب من التطور والانضمام لأندية أخرى في دوريات أقوى في المواسم المقبلة.

فطموح اللاعبين دائمًا ما يكون له الكلمة الفاصلة في الأمر، ومن الممكن أن يرفض الجابر فكرة عودته إلى المملكة، ولكن يبدو أنه لم يتحمل التواجد خارج المملكة بعيدًا عن أهله وأصدقائه، دون النظر إلى مستقبله.

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عقلية الأندية والجماهير لم تتطور!

تابعنا عن كثب عملية انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما المعقدة، في ظل تمسك مسؤولي الزعيم باللاعب ورفضهم رحيله، ولولا إصرار اللاعب ووكيله على الأمر، كانت ستفشل الصفقة بكل تأكيد.

وقبل سعود عبد الحميد، كان الكثير من اللاعبين الذين كان لديهم عروضًا أوروبية، ولكن أنديتهم رفضت رحيلهم، بسبب شعورهم بأنهم لن يستطيعوا تعويضهم.

كما أن الجماهير هاجمت سعود عبد الحميد ووكيله بقوة خلال فترة المفاوضات، بالإضافة إلى وجود عدد كبير منهم يشمتون في اللاعب بسبب قلة مشاركاته مع فريقه، على الرغم أنه مازال في البداية.

لا بد وأن تلك العقلية تتغير بشكل جذري خلال السنوات المقبلة، لو هناك رغبة لتطوير المنتخب السعودي، وأن يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

لماذا احترف ثنائي الاتحاد؟

واحترف ثنائي الاتحاد فيصل الغامدي ومروان صحفي في صفوف بيرشكوت البلجيكي، على الرغم من اعتراضات الجماهير الكبيرة على فكرة رحيلهما.

وقيل عن احترافهما أن هذا هو الاتجاه السائد في الكرة السعودية خلال الفترة الحالية والمقبلة، بأن يحترف أكثر من لاعب سعودي بالدوريات الأوروبية.

ليحدث عكس ذلك ويدخل الاتحاد في مفاوضات مع عبد الملك الجابر، من أجل إعادته إلى الدوري السعودي، في تصرف يثبت عكس ما يُقال في الأوساط الرياضية السعودية!

الجابر صاحب الـ20 عامًا أحد اللاعبين الذين تألقوا من برنامج الابتعاث، أمامه مستقبل كبير، وعودته إلى المملكة سيكون القرار الخاطئ، وكان من الضروري أن تتطور عقليته بشكل أفضل ويكون هدفه هو البقاء في أوروبا والانتقال إلى دوري أكبر.