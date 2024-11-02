وسط منافسة من الاتحاد والهلال والقادسية .. النصر يقترب من ضم عبدالملك الجابر!

خطوة واحدة وسيُصبح الجابر لاعبًا في النصر

اقترب نادي النصر من التعاقد مع لاعب الوسط الشاب عبد الملك الجابر، المحترف في نادي زيلجيزنيكار البوسني، خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه.

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الجابر صاحب الـ20 عامًا، لعب مع دينامو زغرب الكرواتي، ثم انتقل إلى زيلجيزنيكار البوسني الذي تألق معه مؤخرًا، مما لفت الأنظار إليه.

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وكشفت صحيفة "اليوم" عن أن النصر اقترب من التعاقد مع عبد الملك الجابر، حيث سيُجري الكشف الطبي غدًا في الرياض، تمهيدًا للتوقيع معه.

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وأضافت الصحيفة أن الجابر سيوقع على عقدًا مع النصر، ليبدأ اعتبارًا من الموسم القادم، ويمتد إلى 4 مواسم مقبلة.

من جانبه؛ أكد الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن الجابر أصبح لاعبًا في النصر، بعد منافسة من جانب الاتحاد والهلال والقادسية، ويتبقى له الفحص الطبي.