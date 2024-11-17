بعد تصريحات عبدالله بن مساعد عن ثنائي الاتحاد .. إعلامي يندد بمؤامرة لصالح الهلال!

ملف احتراف اللاعبين السعوديين يثير الانقسامات!

أثارت تصريحات عبدالله بن مساعد؛ رئيس نادي بيرشكوت البلجيكي، حول ثنائي الاتحاد المعار لناديه مروان الصحفي وفيصل الغامدي، الكثير من الجدل بالشارع الرياضي والاتحادي تحديدًا، ليخرج الإعلامي عثمان أبو بكر مالي منددًا بتنفيذ مؤامرة لصالح الهلال.

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الرئيس السعودي للنادي البلجيكي أوضح خلال تصريحاته لبرنامج "في الـ90" قبل يومين أنه كان يستهدف التعاقد مع الرباعي مروان الصحفي وفيصل الغامدي من الاتحاد، ومصعب الجوير وعبدالله الرديف؛ ثنائي الهلال المعار في الصيف الماضي للشباب والاتفاق على الترتيب، لكن الموافقات لم تأت إلا على الثنائي الأول فقط.

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تلك التصريحات أثارت غضب أبو بكر مالي، ليزعم أن هدف خروج الصحفي والغامدي هو تفريغ العميد، كونه منافسًا للهلال على الألقاب..

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وكتب الإعلامي الاتحادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "قائمة تضم أربعة عشر لاعبًا للاحتراف الخارجي، لم يذهب منها سوى ثلاثة!، اثنان ذهبا بالقوة هما لاعبا الاتحاد (لازم تأخذوهم) يعني (طرق) وبعيداً عن نظام أو قانون عوضني الذي حصل عليه الهلال في احتراف الثالث لاعبه سعودعبدالحميد مادياً وعناصرياً، وعندما تتحدث عن الدعم يصرون انه متساوي!".

المقارنة بين احتراف ثنائي الاتحاد وسعود عبدالحميد الذي رحل نهائيًا عن الهلال إلى روما الإيطالي في الصيف الماضي أيضًا، أدت لاستغراب الهلال صالح الحناكي الذي أوضح أن الأخير كان أساسيًا مع الزعيم على عكس الصحفي والغامدي، ما يؤكد عدم وجود أي مؤامرة على النادي الجداوي.

لكن أبو بكر مالي أصر على موقفه مهاجمًا الحناكي: "يا صغير ..الأمور أصبحت واضحة ومكشوفة أمام الملأ، من بعد (ناخذه وندعمه ونقويه ونقدمه للعالم) وتكملتها (لازم تاخذوهم) لم يعد من مجال للتغطية والمداراة بألاعيبكم وأكاذيبكم ودفوعاتكم الإعلامية الخنفشارية".

وتابع: "لن تنفع محاولات إسكات الأصوات التي تتعالى تكشف ما يحصل وترفض تزييفكم السخيف باجترار معلومات ومحاولات خلط الأوراق والمعلومات تنشر بأصوات صناع القرار أو القريبين منهم، فهل نكذبهم ونصدق مرجفين صغار احترفوا التضليل والتزييف؟!".

وواصل الإعلامي الاتحادي دعم وجهة نظره بإعادة نشر تغريدة الكاتب طارق مبروك السعيد التي يعدد من خلالها المؤامرة التي تعرضه لها العميد على مدار تاريخه لصالح الهلال - على حد قوله - من إبعاء لكبار أعضاء الشرف ورؤساء سابقين مرورًا بأبناء النادي وإقحامه في الديون وصولًا لرابطة مشجعي النمور.

يذكر أن ثنائي العميد المعار لبيرشكوت يسير بخطى ثابتة فيما يخص المشاركات الأساسية، فيما يجلس عبدالحميد على مقاعد بدلاء روما ولم يظهر إلا خلال مباراتين فقط.