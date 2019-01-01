عبدالله بترجي : نسبة ترشحي لانتخابات رئاسة الأهلي 5%

أكد بترجي وصول العديد من العروض خلال الفترة الماضية لأكثر من لاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق عبدالله بترجي رئيس نادي الأهلي على صفقة اللاعب سلطان مندش وانتقاله إلى صفوف الفريق أمس، وأكد إنه يتمنى أن يكون اللاعب إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتطرق بترجي للحديث عن مستقبل النادي الأهلي بعد الاجتماع مع أبطال الشرف وحل إمكانية الترشح بشكل رسمي لدخول الانتخابات على رئاسة النادي الصيف المقبل.

🎙️- عبد الله بترجي: رغبتي 5 % في الترشح لانتخابات لنادي #الأهلي المقبلة. pic.twitter.com/RXUHWOX5x4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019

بترجي قال في تصريحات تلفزيونية أن رغبته في الترشح لرئاسة الأهلي هي 5% فقط خلال الفترة الحالية.

ورداً على رحيل بعض لاعبي الفريق الحاليين، أكد بترجي وصول العديد من العروض خلال الفترة الماضية لأكثر من لاعب.

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وأضاف أن الأهلي محتاج لجميع اللاعبين الحاليين ولا توجد نية للتخلي عن أي لاعب، مؤكداً وجود عروض رسمية لـ3 لاعبين في الفريق.