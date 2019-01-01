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عبدالله بترجي : نسبة ترشحي لانتخابات رئاسة الأهلي 5%

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عبد الله البترجي نائب رئي الأهلي
أكد بترجي وصول العديد من العروض خلال الفترة الماضية لأكثر من لاعب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

علق عبدالله بترجي رئيس نادي الأهلي على صفقة اللاعب سلطان مندش وانتقاله إلى صفوف الفريق أمس، وأكد إنه يتمنى أن يكون اللاعب إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتطرق بترجي للحديث عن مستقبل النادي الأهلي بعد الاجتماع مع أبطال الشرف وحل إمكانية الترشح بشكل رسمي لدخول الانتخابات على رئاسة النادي الصيف المقبل.

بترجي قال في تصريحات تلفزيونية أن رغبته في الترشح لرئاسة الأهلي هي 5% فقط خلال الفترة الحالية.

ورداً على رحيل بعض لاعبي الفريق الحاليين، أكد بترجي وصول العديد من العروض خلال الفترة الماضية لأكثر من لاعب.

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وأضاف أن الأهلي محتاج لجميع اللاعبين الحاليين ولا توجد نية للتخلي عن أي لاعب، مؤكداً وجود عروض رسمية لـ3 لاعبين في الفريق.

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