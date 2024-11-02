عبد الله المعيوف سيعود أساسيًا .. "صليبي جديد" ينهي موسم نجم الشباب

الشباب قد يتعاقد مع لاعب جديد خارج فترة التسجيل

يبدو أن عبد الله المعيوف سيلعب بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة مع فريقه الشباب، بعد أن تعرض زميله الكوري كيم سيونج جيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وأعلن الشباب بشكل رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تأكد إصابة كيم سيونج جيو بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وبالتالي انتهاء موسمه.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحارس الكوري للقطع في الرباط الصليبي، حيث تعرض للإصابة خلال الموسم الماضي، ليغيب عن أكثر من نصف الموسم.

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وكشف الإعلامي طارق النوفل، عن أنه يحث للشباب التعاقد مع لاعب آخر خارج فترة التسجيل، بشرط أن يكون غير مرتبط بعقد مع نادٍ آخر.

ويستعد الشباب لمواجهة الخلود مساء الخميس المقبل، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.