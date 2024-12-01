فيديو | عبدالله المعيوف تحت مقصلة الجمهور بعد تصرف جدلي خلال ديربي الهلال والشباب .. وسعيد العويران مهاجمًا إياه: ليت الله فكنا منه!

الحارس استقبل هدفين بالمباراة وتعرض لهجوم جم، لكن ليس لهذا السبب فحسب..

علامات استفهام كبرى تحاصر عبدالله المعيوف؛ حارس مرمى الشباب، خلال مواجهة الهلال بالأمس، تارةً بسبب أدائه وتارةً أخرى على إثر ردود أفعاله خلال اللقاء.

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الحارس السعودي كان قد تلقى هدفين أمس السبت، خلال مواجهة الزعيم والليث الأبيض التي انتهت بفوز الأول (2-1)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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وانتشر فيديو للمعيوف عقب إحراز زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله لهدف المباراة الأول في الدقيقة السادسة، إذ لم يحتفل قط وأدار ظهره عائدًا لمرماه بعدما كان متقدمًا عليه، في لقطة فسرها البعض بأن علامات الجزء على تلقي فريقه الأسبق هدف.

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يأتي هذا رغم أن التفسير الأقرب في مثل هذه اللقطات هي احترام المعيوف لفريقه الأسبق الذي بدأ مسيرته من فئاته السنية وحقق معه الكثير من البطولات المحلية والقارية.

الأمر لم يتوقف عند الهجوم على صاحب الـ37 عامًا بسبب رد فعله الهادئ على هدف فريقه، إنما كذلك هاجمه سعيد العويران؛ نجم الشباب الأسبق، على إثر المستوى الذي ظهر به..

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العويران كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "المعيوف لف على الكرة الأرضية واستقرت رحاله عندنا فما كنا ناقصينه، ليت الله فكنا منه ومن حراسته والله يخارجنا".

وكذلك انتقد نجم الليوث الأسبق إهدار الشباب فوز وصفه بـ"السهل"، كما هاجم الحكم التركي حليل أموت ملير، لطرده نادر الشراري.

يذكر أن الشباب اضطر لإشراك المعيوف في المباريات بعدما تعرض حارسه الأساسي الكوري الجنوبي سيونج جيو كيم للإصابة.

وشارك الحارس السعودي؛ المنضم لليوث الصيف الماضي قادمًا من الاتحاد، في ست مباريات بقميص الشباب في مختلف البطولات، استقبل خلالها أربعة أهداف وخرج بشباك نظيفة من ثلاث.