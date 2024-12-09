"لعبت مصابًا أمام السد والمدرب قال لي أنت الأساسي ولو أحضرنا بوفون" .. عبد الله المعيوف يكشف مفاجآت مع الهلال!

كواليس مثيرة في رحلة المعيوف مع الهلال..

كشف عبد الله المعيوف، حارس مرمى الشباب الحالي، عن كواليس مثيرة إبان فترة احترافه في صفوف الهلال، في الفترة بين 2016 و2023، قبل انتقاله إلى صفوف الاتحاد، ومن ثم اللعب مع الشباب.

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وكتب المعيوف مسيرة مرصّعة بالذهب مع الهلال، على مدار 7 سنوات، حيث قاده للتتويج بلقب دوري المحترفين السعودي (8 مرات)، كأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، كأس ولي العهد (مرتين)، كأس السوبر، فضلًا عن لقبين في دوري أبطال آسيا.

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وقال المعيوف، عبر بودكاست "مساحة"، إنه تعرض للإصابة بتمزق في وتر المفصل، بنسبة 70 بالمائة، قبل مباراة الإياب أمام السد القطري، في الرياض، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الهلال خسر تلك المباراة بنتيجة (2-4)، إلا أنه تأهل للنهائي، مستفيدًا من فوزه في الذهاب (4-1) بقطر، فيما توج الأزرق باللقب الآسيوي بعد غياب استمر 19 عامًا.

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وأضاف المعيوف "جلست يومين ثم سافرت إلى برشلونة، وكان بين مباراتي الذهاب والإياب 20 يومًا، وأخبرني الطبيب بأني بحاجة لجراحة وغياب لمدة 3 شهور، فقلت مستحيل، وأخذت حقن البلازما (PRP) لتسريع الاستشفاء، وظللت لمدة 15 يومًا في مسبح النادي، أذهب وأعود، ثم صار هناك زيادة في الأوزان بشكل تدريجي، للتحامل مع المفصل، وجاءني المدرب (رازفان لوشيسكو)، قبل المباراة بيوم، وسألني إن كنت جاهزًا، فقلت لا، وطلبت منه الانتظار حتى ظهر اليوم التالي، ولما شعرت باليأس من اللعب، نزعت اللاصق ومشيت، وأحسست بأني أكثر راحة، وجربت التمرير، وشعرت أني جيد، فقلت للمدرب في اليوم التالي (سألعب ولو برجل واحدة)، وربطتها ودخلت الملعب".

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وتطرق المعيوف أيضًا للحديث عن كواليس تعاقد الهلال مع الدولي العماني علي الحبسي، في 2017، قائلًا إنه شعر بالضيق قليلًا، كونه يشارك أساسيًا ويقود الفريق للبطولات، إلا أن المدرب (رامون دياز) جلس معه، وقال له: "أعرف أن الإدارة جلبت حارسًا، ولكن بالنسبة لي، أنت الحارس رقم واحد، ولو جابوا (جيانلويجي) بوفون، وهذا أعطاني دفعة معنوية جيدة قبل بداية الموسم".