عبدالله السعيد يتحدث عن التجديد مع بيراميدز ومواجهة المصري

مواجهة قوية بين بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

تحدث عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز عن مصير تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء فترة تعاقده.

تعاقد عبدالله السعيد مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، وتربطه الكثير من التقارير بالانتقال إلى الزمالك.

وأكدت بعض التقارير أن عبدالله السعيد وافق مبدئيًا على الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال السعيد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء المصري البورسعيدي في الكونفدرالية: "لا يجب أن نتحدث في أي شيء خارج الملعب الأن، سنخوض لقاء مهم للغاية أمام المصري، والفوز بالجولتين المقبلتين سيضعنا في الدور المقبل".

وأضاف: "واجهنا بعض الأزمات خلال الفترة الأخيرة، ولكن تمكنا من العودة للانتصارات أمام وادي دجلة، والمدير الفني الجديد اجتمع باللاعبين وحفزنا بشكل كبير".

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ويواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل.