"دفاع جيسوس لا يكفي" .. سر بقاء عبد الله الحمدان في الهلال وسط رفض الجماهير!

"98% من جماهير الهلال غير مقتنعين به"

لا يزال إصرار الهلال على بقاء المهاجم عبد الله الحمدان، في صفوف فريق الكرة، لغزًا محيرًا أمام جماهير الأزرق، رغم عدم تقديم المستوى المأمول منه خلال تجربته مع الزعيم، منذ قدومه من الشباب في يناير 2021، بعقد لمدة 5 مواسم.

وخاض عبد الله الحمدان 101 مباراة رسمية مع الهلال، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، فيما شارك اللاعب لمدة 28 دقيقة في مباراة الأهلي، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي شهدت تأهل الهلال إلى المباراة النهائية، بعد الفوز بركلات الترجيح.

وقال الإعلامي عبد الله الفهيد، عبر برنامج "الحصاد الرياضي"، إن بعض تصريحات المدير الفني للهلال، جورج جيسوس، لم تعد مقنعة لجماهير الهلال، فيما رد الناقد مساعد الجريسي، بأن ما يقارب 98% من الجماهير غير مقتنع بأداء الثنائي عبد الله الحمدان ورينان لودي مع الفريق.

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وأضاف الجريسي "عبد الله الحمدان تسبب في الهجمة المرتدة التي سجل منها الأهلي هدفه أمام الهلال، ثم يأتي جيسوس ويقول في المؤتمر الصحفي إنه معجب بأدائه، هذا غير مقنع، أرى أن المدير الفني والإدارة المشرفة مقتنعين جدًا بالحمدان، هو لاعب تأسس بشكل جيد، منذ درجة الشباب ثم الفريق الأول بنادي الشباب قبل انتقاله إلى الهلال، ولكنه لا يزال بحاجة لخبرة أكبر، ودقائق أكثر للعب خارج النادي (في إشارة للمطالبة برحيله)".

ورد الفهيد متسائلًا بشكل صريح "لماذا لا تقول إن عبد الله الحمدان لم ينجح مع الهلال؟"، ليرد الجريسي قائلًا إن أداء الحمدان غير مقنع لجماهير النادي بنسبة 98%، وكان تصرفه غير جيد، بتمريرته إلى ميتروفيتش، قبل قطع الكرة وإجراء مرتدة الأهلي، والذي أغضب جيسوس ، ثم يقول في المؤتمر الصحفي إن الحمدان قدم أداءً جيدًا.