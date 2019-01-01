عبدالله الجنيبي : نعتذر على الخسارة ولاعبي الإمارات لم يقصروا

الجنيبي قال في تصريحات تلفزيونية أن المعطيات تقف في صف المنتخب الإماراتي، فقد كان قريبًا من مباراة النهائي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على الهزيمة الكبرى التي تلقاها المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019.

الجنيبي قال في تصريحات تلفزيونية أن المعطيات تقف في صف المنتخب الإماراتي، فقد كان قريبًا من مباراة النهائي.

المسؤول الإماراتي قال في تصريحاته لقناة "أبوظبي الرياضية": "الجميع في الإمارات كان يتوقع أن نخرج من البطولة مبكراً، ولكننا صنعنا الفارق ووصلنا إلى نصف نهائي البطولة".

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ودفاعاً عن عمل اتحاد الكرة قال : "حاولنا تقديم كل ما لدينا من جهد، وكان هدفنا الوصول بعيداً وعملنا بقوة على ذلك خلال الفترة الماضية".

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ورفض الجنيبي ألقاء اللوم على اللاعبين وقال : "لم يقصر أحد من اللاعبين، كنا نسير بشكل جيد، الكل كان يقول إننا سنخرج من دور المجموعات، لكننا تأهلنا لنصف النهائي في نهاية المطاف".

وأنهى المسؤول الإماراتي تصريحاته : "نعتذر عن أي قصور حدث، ونعتذر عن أي خطأ، لكن بالتأكيد لم يقصد أي شخص ألا يخدم منتخب بلاده، أو لا نصل لأبعد من ذلك".

يُذكر أن المنتخب الإماراتي قد تلقى هزيمة برباعية أمام قطر على ملعب محمد بن زايد، ليضرب موعداً مع المنتخب الياباني في نهائي كأس آسيا.