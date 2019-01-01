الاتحاد الآسيوي يُعاقب عبدالكريم حسن بالإيقاف 5 أشهر

عبدالكريم حسن قد تعرض للطرد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد جزر فيسبوك تويتر

وقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة قاسية على عبدالكريم حسن لاعب السد القطري، أفضل لاعب في آسيا العام الماضي 2018.

وقررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة على "كيمو" بالإيقاف 5 أشهر عن كافة مسابقات الأندية الآسيوية، وتغريمه 5 آلاف دولار.

وكان عبدالكريم حسن قد تعرض للطرد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال السعودي.

واثبت الكاميرات قيام اللاعب بالتعدي على حكم المباراة الدولي العُماني أحمد الكاف، والاحتكاك به عقب احتساب ركلة حرة عليه.

السد القطري كان قد خسر في مباراة الذهاب أمام نادي الهلال على أرضه ووسط جماهير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في انتظار مباراة الإياب التي تُقام بالرياض اليوم.

التاريخ يصب في صالح الهلال قبل مواجهة السد القطري

يذكر أن عقوبة اللاعب الدولي القطري تبدأ من 21 أكتوبر الجاري، وستستمر حتى 20 مارس من العام المقبل.