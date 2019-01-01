من هو عبد الفتاح آدم لاعب النصر الجديد؟ وما الذي ممكن أن يُضيفه للعالمي؟

كل ما تريد معرفته عن عبد الفتاح آدم لاعب النصر الجديد، من هو؟ وما هي الفرق التي لعب لها؟ وهل يُعد إضافة حقيقية للعالمي؟

أحمد جمال

أعلنت إدارة النصر عن ضم عبد الفتاح آدم مهاجم فريق التعاون بعقد يمتد إلى خمسة أعوام، وكانت بعض الصحف الرياضية وخاصة صحيفة "الرياضية" قد أشارت في الأيام السابقة إلى أن اللاعب قد أقترب بشكل كبير من إرتداء قمبص العالمي، وبالفعل استطاع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في نسخته السابقة من ضم اللاعب بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد والهلال وخاصة العميد الذي كان على مقربة من حسم الصفقة لصالحه، إلا أن النصراويين حسموها في اللحظات الآخيرة.

وقد نشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة أوضحت أن إدارة النادي قد وافقت على انتقال عبد الفتاح آدم إلى النصر على أن يكون التوقيع الرسمي بعد إنتهاء انتخابات فارس نجد وتولي إدارة جديدة مسؤلية النادي مثلما حدث في صفقة عبد الرحمن الحلاق، وتمنت للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد.

وبعد أن ظهر تمسك إدارة النادي برئاسة محمد القاسم بالحصول على مقابل مادي مرتفع لبيع اللاعب فقد صرحت بعض التقارير إلى أن الصفقة محتمل أن تكلف العالمي ما بين 20 إلى 25 مليون ريال سعودي، ليصبح من أغلى صفقة بيع في تاريخ نادي التعاون، وكان المهاجم السعودي قد شارك مع سكري القصيم في 33 مباراة في دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي واستطاع أن يُحرز فيهم 15 هدفاً وصناعة هدفين.

ويستعرض معكم جول Goal النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن عبد الفتاح آدم لاعب النصر الجديد، من هو؟ وكيف كانت بداياته الكروية؟ وما الذي سيضيفة للنمور بعد انتقاله.

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من هو عبد الفتاح آدم لاعب النصر الجديد؟

ولد عبد الفتاح آدم في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في المدينة المنورة يوم 1 يناير عام 1995، وهو يمتلك الجنسية السعودية ويُعد من أصل نجري نسبة لعائلته، وكانت بداياته مع نادي الجيل في دوري الدرجة الأولى منذ 2014 وحتى 2017، واستطاع أن يُحقق لقب هداف الدوري لموسمين متتالين، وفي الموسم الآخير وعند هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية أنتقل اللاعب في الانتقالات الصيفية إلى نادي الحزم ولعب معهم نصف موسم فقط قبل أن يوقع عقداً مع التعاون لمدة موسم ونصف في الانتقالات الشتوية التي تلتها وتحديداً في 28 يناير 2018.

وكان اللاعب قد جدد عقده في فبراير الماضي مع سكري القصيم ليمتد عقده لمدة ثلاث سنوات وحتى عام 2022، قبل أن يتم انتقاله رسمياً إلى صفوف النصر في الميركاتو الحالي.

انضم عبد الفتاح آدم لقائمة المنتخب السعودي عام 2018، ولكنه لم يُشارك سوى في بضعة دقائق قليلة منذ إنضمامة وحتى 21 مارس الماضي عندما شارك أساسياً في المباراة الودية للصقور الخضر ضد منتخب الإمارات واستطاع فيها أن يُحرز هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي انتهت لصالح المنتخب الإماراتي بنتيجة (2-1)، ثم شارك مرة آخرى بعدها بأربعة أيام ضمن مباريات المنتخب الودية ضد منتخب غينيا الإستوائية واستطاع أيضاً أن يُسجل هدفاً من ثلاث أهداف سجلها المنتخب السعودي في المباراة التي أنتهت لصالح الأخضر بنتيجة (3-2).

رسميًا - النصر يضم عبدالفتاح آدم من التعاون

الأندية التي لعب لها عبد الفتاح آدم:

الفريق الفترة المشاركات سجل الجيل 2014 - 2017 78 52 الحزم 2017 (نصف موسم) 17 8 التعاون 2018 - 2019 38 18 إجمالي المشاركات والأهداف من 2014 إلى 2019 133 78

مُشاركات عبد الفتاح آدم مع منتخب السعودية:

الفترة المشاركات سجل 2018 - 2019 3 2

ما هي إنجازات عبد الفتاح آدم في مسيرتة الكروية؟

مازال لاعب النصر عبد الفتاح آدم صغير في السن ويمتلك مقاومات المهاجم الذي يستطيع أن يكتب تاريخاً كبيراً لنفسه سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فحتى الآن قدم صاحب الـ24 عاماً مستوى جيد وأداءاً جيداً ضمن الفرق التي لعب لها.

ولكن من حيث الإنجازات فقد استطاع أيضاً أن يكتب أولى سطور نجاحه في دوري الدرجة الأولى السعودي بإحرازه لقب هداف الدوري مع نادي الجيل في موسمين متتاليين، والتي كانت أولها في موسم 2015-16 بعد تسجيله 20 هدفاً في البطولة، والثانية في الموسم الذي تلاها موسم 2016-17 وأيضاً بنفس عدد الأهداف، ورغم تتويجه بهداف المسابقة حينها إلا أن فريقة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية مما دفع اللاعب للانتقال إلى صفوف الحزم حينها.

الألقاب التي حصل عليها عبد الفتاح آدم:

الفريق اللقب موسم رصيد الأهداف الجيل هداف دوري الدرجة الأولى السعودي 2015 - 2016 20 2016 - 2017 20

ما الذي سيستفاده النصر من ضم عبد الفتاح آدم؟

من المتوقع أن يستفاد النصر من ضم عبد الفتاح آدم في أكثر من جانب، فلو نظرناً أولاً لعمر اللاعب نجد أن اللاعب مازال أمامه الكثير ليُقدمه وبالطبع هذا ما سيعود بالفائدة على الفريق خاصة وأنه بالتأكيد لديه طموح فأن يثبت نفسه وليكن عنصراً فعالاً في الفريق وهذا ما سيعطي جواً تنافسياً في الفريق خاصة بوجود عبد الرزاق حمدالله الذي لا شك سيكون هو المهاجم الآساسي للفريق.

بوجود المهاجم المغربي فمن المتوقع أن يكون آدم هو اللاعب البديل في الفريق حتى يستطيع أن يُثبت نفسه، وفي حال تمت صفقة المدرب هيرفي رينارد فسيكون لديه مهاجمين مُعتادون على طريقة لعبة وهي (4-2-3-1) الذي يُفضلها، حيث تأقلم كلً منهما على اللعب كمهاجم صريح وحيد، كما يستطيع أيضاً المدرب حينها الإستفادة من وجود المهاجمين في حال قرر أن يُغير شكل المباراة والإندفاع هجومياً عن طريق اللعب بمهاجمين.

كيف تحولت قيمة عبدالفتاح آدم من مليون ريال لتتخطى 20 مليون

لن تكون هذه هي المكاسب الوحيدة الذي سيستفادها النصر من اللاعب عبد الفتاح آدم، فالعالمي قد فاز بالفعل فوزاً معنوياً كبيراً خارج المستطيل الأخضر حيث استطاع خطف اللاعب من الاتحاد والهلال اللذان حاولوا أن يتعاقدوا مع اللاعب وقدموا بالفعل عروضاً مُغرية، ولكن اللاعب وإدارة التعاون فضلوا فارس نجد، ولم تكن هذه هي الفائدة المعنوية الوحيدة حيث يُعد النادي هو النادي الوحيد الذي لم يتم انتخاب رئيساً له حتى الآن، وبالتالي حسم صفقة هامة مثل هذه تُعد نقطة إيجابية وسط عدم الاستقرار الإداري لدى الفريق.